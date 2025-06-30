Обманул тысячи инвесторов и сбежал за границу: в Украине будут судить скандального застройщика

В Украине будут судить скандального застройщика, который обманул более 10 тысяч инвесторов в 42 новостройки Киева – досудебное расследование завершено. Речь идет, вероятно, об Анатолии Войцеховском, который находился в международном розыске. Он строил без разрешений, продавал квартиры по несколько раз, а сам сбежал за границу и был экстрадирован из Испании – теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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О завершении досудебного расследования сообщает Национальная полиция Украины, информированный источник OBOZ.UA отметил, что речь идет о Войцеховском. Он начал деятельность в сфере жилищного строительства еще в начале 2000-х годов, создав сеть компаний под брендом "Укогруп".

Эти фирмы массово возводили жилые, офисные и коммерческие объекты в Киеве без разрешений, на спорных или захваченных земельных участках. При этом продажа квартир происходила по привлекательной цене – до 40% ниже рынка. Тысячи инвесторов вкладывали деньги в жилье, которое в результате оказывалось недостроенным, незарегистрированным или с нарушениями, делающими невозможным его ввод в эксплуатацию.

Некоторые дома так и не были достроены, часть – подключили к временным коммуникациям. Люди не могут оформить право собственности, имеют перебои с электричеством, живут без нормального отопления. В некоторых многоэтажках жители вынуждены отапливать жилье дровами. А стоимость коммунальных услуг начисляется по промышленным тарифам.

Согласно данным следствия, от действий Войцеховского пострадали более 10 тысяч инвесторов, что делает этот случай беспрецедентным. Для сравнения, скандально известный "Элита-центр" имел около 1,5 тыс. обманутых. Речь идет о более 42 жилых комплексах, в частности "Восточная Брама", "Синеозерный", "Жемчужина Троещины", "Олимпийский городок", "Совские Ставки", "Научный" и другие.

Войцеховский также организовал повторную продажу квартир, подделку судебных решений для ввода объектов в эксплуатацию и массовую фальсификацию документов. На его имущество на сумму более 200 млн грн был наложен арест, а сотрудники группировки получили условные или реальные сроки еще в 2017–2018 годах.

Фигуранта дважды задерживали, но оба раза суд предоставлял ему возможность внести залог. После уплаты залога в 20 млн грн Войцеховский сбежал за границу, имея вид на жительство в Польше. Его объявили в международный розыск в сентябре 2020 года, а весной 2025 года он был задержан в Испании. 18 марта в пункте пропуска "Краковец – Корчова" его передали украинским правоохранителям.

Сейчас Войцеховскому инкриминируют создание ОПГ, мошенничество, подделку документов, присвоение средств инвесторов, уклонение от уплаты налогов. Согласно инкриминируемым статьям Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судебный процесс начнется в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, арестованный завод предателя Виктора Медведчука поймали на незаконной эксплуатации арестованных мощностей. Там изготавливали и продавали бетонные растворы без разрешительных документов и использовали спецтранспорт вне контроля государства. Завод имеет масштабную производственную инфраструктуру с общей стоимостью имущества более 16 миллионов гривен.

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