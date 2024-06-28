'Облгазы Фирташа' снова арестовали

В Офисе генпрокурора сообщили о повторном аресте корпоративных прав "облгазов" подсанкционного бизнесмена – 21 областных и городских операторов газораспределительных систем. Они переданы в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

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Там не стали уточнять, о каком именно бизнесмене идет речь. Однако можно предположить, что о Дмитрии Фирташе, арест акций "облгазов" которого снял Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины – решение было приняло 25 июня, а опубликовано 28 июня.

"Благодаря правоохранителям повторно арестованы корпоративные права "облгазов" подсанкционного бизнесмена. По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора суд повторно наложил арест на корпоративные права 21 областных и городских операторов газораспределительных систем и передал их в управление АРМА", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили: в мае 2022 года решением суда эти корпоративные права уже были арестованы и переданы в управление АРМА. Однако владельцы газораспределительных систем обжаловали его.

"Высший антикоррупционный суд 25 июня 2024 года удовлетворил их иск и отменил арест корпоративных прав 21 оператора газораспределительных систем, принадлежащих подсанкционному бизнесмену. Прокуроры совместно со следователями сразу обратились в суд с ходатайством о повторном аресте этих корпоративных прав, которое судом было удовлетворено", – рассказали там.

Отметим: речь в определении суда идет о ряде компаний. Это:

Винницагаз;

Ривнегаз;

Житомиргаз;

Закарпатгаз;

Киевоблгаз;

Черновцыгаз;

Днепропетровскгаз;

Днепрогаз;

Черкассыгаз;

Харьковгаз;

Харьковгоргаз;

Хмельницкгаз;

Тисменицагаз;

Запорожьгаз;

Волыньгаз;

Николаевгаз;

Львовгаз;

Сумыгаз;

Черниговгаз;

Ивано-Франковскгаз;

Криворожгаз;

Луганскгаз.

При этом в самом АРМА, как сообщают СМИ, заявили, что расценивают решение суда как "прямую угрозу для установления справедливости по делам, связанным с коллаборантами и другими преступниками".

В частности, глава АРМА Елена Дума также отметила, что на днях "облгазы Фирташа" принесли в госбюджет 77 млн грн, хотя до того в течение двух лет арестованные активы "не приносили государству ни копейки". "Но в результате такого решения ВАКС вопросы дальнейших поступлений в государственный бюджет и привлечение преступников к ответственности – сомнительные", – добавила Дума.

По ее словам, во избежание таких последствий для государства и предотвращения прекращения доходов в бюджет, Национальное агентство уже обратилось в Офис генерального прокурора о повторном аресте "облгазов Фирташа".

Как известно, в конце весны 2022 года Печерский суд Киева передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем (облгазов). Почти через год – весной 2023 года – в "Нафтогазе" сообщили, что намерены интегрировать в свою структуру все 26 компаний.

Процесс стартовал после того, как правоохранители заявили о схеме, в причастности к которой обвиняются руководители отдельных облгазов "Региональной газовой компании" (РГК), подконтрольные подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу. Согласно позиции стороні обвинения, общая сумма ущерба от схемы предварительно оценивается в 18 млрд грн. Убытки были понесены в 2016-2022 гг.

В то же время Group DF опровергает все обвинения, выдвинутые СБУ и БЕБ против топ-менеджеров и самого Фирташа. Обыски и уголовные дела в группе называют "частью продолжающегося коррупционного давления".

"Группа заявляет о безосновательности и несостоятельности выдвинутых обвинений, обнародованных в материалах СБУ. Адвокаты группы и акционера будут отстаивать интересы бизнесов, персонала и акционера в украинских и международных судах и докажут свою правоту", – заявляли OBOZ.UA в Group DF.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил на 10 лет санкции против ряда лиц, введенные еще в июне 2021 года. В частности, ограничения тогда наложили на украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, а также ряд российских олигархов и бизнесменов.

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