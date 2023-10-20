'Ну, что поделаешь': российский олигарх Фридман признал взлом базы данных клиентов его 'Альфа-Банка'. Аудио

Российский олигарх Михаил Фридман в телефонном разговоре с пранкерами признал факт взлома базы данных клиентов "Альфа-Банка". Операцию провели украинские хакеры вместе со Службой безопасности Украины.

Об этом рассказали источники OBOZ.UA в СБУ. Как отмечается, слив в сеть 30-миллионной базы данных клиентов "Альфа-банка" стал еще одним свидетельством огромных "дыр" в системах безопасности российских банков (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца новости).

Источники в украинской спецслужбе рассказали, что пранкерам лично удалось дозвониться владельцу "Альфа-Банка", чтобы сообщить ему "благую весть" об изломе.

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"Ну, что поделаешь", – ответил бизнесмен.

Заодно Фридмана спросили, не хочет ли он выступить против войны РФ против Украины.

"Но олигарх почему-то был не в настроении, и после недолгого разговора бросил трубку", – рассказали источники.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне хакерская команда KibOrg заявила о взломае базы данных "Альфа-Банка" в сотрудничестве с хакерами NLB. Отмечалось, что в результате были получены личные данные более 30 млн клиентов крупнейшего частного банка РФ.

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