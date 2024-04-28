Домашний любимец за тысячу долларов: сеть покорила собака породы мальтипу

Украинцы из-за тренда в Tik Tok начали активно скупать собак породы мальтипу. Средняя стоимость такой собачки в Украине пока колеблется от 700 (29 700 грн) до 1000 евро (42 400 грн), однако за экземпляры с отличной родословной можно ожидать расходы около 1500 евро (63 500 грн). Приобрести собачку можно у частных продавцов или в специализированных приютах.

Украинский Tik Tok увлек тренд на собак породы мальтипу, выведенных в США в результате скрещивания мальтийской болонки и пуделя. Увлекло людей то, что эта порода собаки является гипоаллергенной, благодаря тому, что у нее не шерсть а волосы.

Цены на мальтипу в Украине

Средняя стоимость мальтипу в Украине в настоящее время составляет примерно 30 тыс грн за собачку. Однако цены могут значительно варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как родословная, уровень чистоты породы, а также репутация питомника. За собаку с отличной родословной можно ожидать расходы около 1500 евро (63500 грн).

В то же время более доступные варианты можно найти за 700 (29 700 грн) – 1000 евро (42 400 грн). Такие предложения поступают в основном от частных питомников или убежищ.

Где купить мальтипу в Украине

Наиболее активный рынок продаж сконцентрирован в столице и крупных городах страны, таких как Киев, Харьков, Львов, Одесса и Днепр. Одним из самых популярных методов поиска есть онлайн-платформы и специализированные сайты. Они предоставляют удобную возможность просмотра многих объявлений от разных продавцов в разных регионах страны.

Кроме того, частные питомники и племенные фермы тоже часто предлагают мальтипу для продажи. Они могут иметь собственные веб-сайты или продавать собачек в социальных сетях, где они делятся фотографиями своих собак и контактной информацией для связи. Покупатели также могут обратиться в местные приюты и организации спасения животных, где время от времени можно найти мальтипу или их мешанцев, ищущих новый дом.

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