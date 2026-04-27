УкраїнськаУКР
русскийРУС

Новые вагоны "Укрзалізниці" уже на пути: как выглядят и чем отличаются от старых. Фото, видео

Дарина Герцева
Рынки и компании
3 минуты
5,3 т.
Как выглядят современные вагоны 'Укрзалізниці'

"Укрзалізниця" получила первые 6 из 100 новых пассажирских вагонов украинского производства. Отмечается, что это современные купейные, инклюзивные вагоны и вагоны нового поколения с более комфортными полками, кондиционерами, детскими зонами и пандусами. Общая стоимость проекта составляет 6,5 млрд грн, а полностью завершить обновление парка планируют до мая 2028 года.

Видео дня

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Новые пассажирские вагоны заметно отличаются от тех, к которым привыкли украинцы за последние десятилетия. Они имеют современный внешний вид, обновленный интерьер и более функциональное пространство внутри.

В купе установлены улучшенные полки – шире, удобнее и комфортнее для длительных поездок. Значительно обновлена система кондиционирования, которая позволяет поддерживать комфортную температуру независимо от сезона. Одной из важных новаций стали современные аккумуляторные батареи. Благодаря им температуру в вагоне можно настроить еще до посадки пассажиров, что особенно важно летом и зимой.

Как выглядят современные вагоны "Укрзалізниці"

Также вагоны оборудованы пеленальными столиками для младенцев, детскими манежами и другими удобствами для путешествий с маленькими детьми. Для многих украинских семей это станет существенным улучшением по сравнению со старыми вагонами.

Чем вагоны отличаются от старых

Особое внимание уделили доступности, из 100 новых вагонов семь будут полностью инклюзивными – специально адаптированными для людей, которые передвигаются на креслах колесных. Такие вагоны будут иметь пандусы, удобный доступ к купе, адаптированные санитарные зоны и специально продуманное пространство для комфортного путешествия.

Оборудованы инклюзивные вагоны

Еще одна важная часть обновления – пять вагонов нового поколения, которые получат значительно более долгий срок эксплуатации. Их ресурс службы будет увеличен сразу на 20 лет по сравнению с обычными вагонами. Всего в рамках контракта предусмотрено:

  • 88 современных купейных вагонов;
  • 7 инклюзивных вагонов;
  • 5 вагонов нового поколения с увеличенным сроком службы.
До конца года компания получит 60 новых вагонов

До конца 2026 года "Укрзалізниця" планирует получить уже 60 новых вагонов. По оценкам, проект обеспечивает работой более 10 тысяч украинцев.

Первые шесть новых вагонов уже прибыли в Киев и проходят финальную подготовку перед запуском. Именно они войдут в состав нового флагманского поезда "Укрзалізниці", который компания официально представит 28 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, благодаря государственному заказу в течение первого квартала 2026 года "Укрзалізниця" перевезла 5,3 млн пассажиров, в том числе миллионы на прифронтовых направлениях. Это свидетельствует о том, что этот механизм стал одним из ключевых инструментов социально важной мобильности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!