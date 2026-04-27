Новые вагоны "Укрзалізниці" уже на пути: как выглядят и чем отличаются от старых. Фото, видео

"Укрзалізниця" получила первые 6 из 100 новых пассажирских вагонов украинского производства. Отмечается, что это современные купейные, инклюзивные вагоны и вагоны нового поколения с более комфортными полками, кондиционерами, детскими зонами и пандусами. Общая стоимость проекта составляет 6,5 млрд грн, а полностью завершить обновление парка планируют до мая 2028 года.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Новые пассажирские вагоны заметно отличаются от тех, к которым привыкли украинцы за последние десятилетия. Они имеют современный внешний вид, обновленный интерьер и более функциональное пространство внутри.

В купе установлены улучшенные полки – шире, удобнее и комфортнее для длительных поездок. Значительно обновлена система кондиционирования, которая позволяет поддерживать комфортную температуру независимо от сезона. Одной из важных новаций стали современные аккумуляторные батареи. Благодаря им температуру в вагоне можно настроить еще до посадки пассажиров, что особенно важно летом и зимой.

Также вагоны оборудованы пеленальными столиками для младенцев, детскими манежами и другими удобствами для путешествий с маленькими детьми. Для многих украинских семей это станет существенным улучшением по сравнению со старыми вагонами.

Особое внимание уделили доступности, из 100 новых вагонов семь будут полностью инклюзивными – специально адаптированными для людей, которые передвигаются на креслах колесных. Такие вагоны будут иметь пандусы, удобный доступ к купе, адаптированные санитарные зоны и специально продуманное пространство для комфортного путешествия.

Еще одна важная часть обновления – пять вагонов нового поколения, которые получат значительно более долгий срок эксплуатации. Их ресурс службы будет увеличен сразу на 20 лет по сравнению с обычными вагонами. Всего в рамках контракта предусмотрено:

88 современных купейных вагонов;

7 инклюзивных вагонов;

5 вагонов нового поколения с увеличенным сроком службы.

До конца 2026 года "Укрзалізниця" планирует получить уже 60 новых вагонов. По оценкам, проект обеспечивает работой более 10 тысяч украинцев.

Первые шесть новых вагонов уже прибыли в Киев и проходят финальную подготовку перед запуском. Именно они войдут в состав нового флагманского поезда "Укрзалізниці", который компания официально представит 28 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, благодаря государственному заказу в течение первого квартала 2026 года "Укрзалізниця" перевезла 5,3 млн пассажиров, в том числе миллионы на прифронтовых направлениях. Это свидетельствует о том, что этот механизм стал одним из ключевых инструментов социально важной мобильности.

