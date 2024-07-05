Новые требования к аренде квартир: кому сдадут жилье

В Украине изменились критерии для аренды квартир. Арендаторы из-за отключения электроэнергии обращают внимание на этаж и альтернативное питание, а арендодатели – кроме традиционных критериев также учитывают позицию по войне.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA, который вскоре будет опубликован. Идеальный арендатор – молодая платежеспособная замужем пара украинцев (национальность также важна) без животных, без детей и без желания приглашать гостей. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией OLX. При опросе у арендодателей спрашивали, какими должны быть арендаторы. Большинство заявило о платежеспособности и отсутствии животных. На третьем месте среди критериев – отсутствие детей. Также важна позиция по поводу войны, семейное положение, национальность.

Опрошенные OBOZ.UA риэлторы считают, что права обеих сторон защищены. При этом можно найти квартиру и с ребенком, и с животным. Юрий Пита, риэлтор и глава одного из комитетов Ассоциации специалистов недвижимости, уверен: "глобальной проблемы на рынке не существует. Все находят себе объекты. Не может быть такого, что конкретно вы не сможете найти. Возможно, это будет другая цена или другая квартира, но всегда находится объект.

"У меня две кошки и это приговор", – рассказывает OBOZ.UA киевлянка Светлана. Компания, в которой работает девушка, перенесла офис во Львов, поэтому девушке пришлось переезжать из столицы. Свою квартиру она сдала в аренду за считанные дни, в то время как жилье во Львове пришлось искать несколько недель.

И хотя большинство украинцев планируют арендовать жилье в новостройке, где стоимость квартир выше, важнейшим критерием выбора остается цена. На втором месте количество комнат (особым спросом сейчас пользуются двухкомнатные квартиры). И только на третьем месте оказался такой критерий, как район. Сразу за ним – близость к остановке транспорта.

Среди новых критериев, которые появились в связи с отключениями электроэнергии: этаж, на котором находится квартира (это волнует 62% арендаторов), наличие автономного отопления (57%) и дополнительного источника питания на случай отключения света (55%).

Саража рассказывает: действительно проблемы возникают не только у тех, кто ищет жилье, но и у тех украинцев, которые сдают квартиры в аренду. Часто они также незащищены: арендаторы могут оставлять после себя поврежденную мебель, испорченный ремонт, не вовремя платить за коммуналку, покидать квартиру без предупреждения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у украинцев есть несколько недель для уплаты налогов на недвижимость. Квитанции-сообщения они должны получить до 1 июля. Размер налога зависит от площади недвижимости, а также минимальной зарплаты.

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