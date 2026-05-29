Новые тарифы и услуги без абонплаты: в Украине задумали кардинально переписать правила мобильной связи

В Украине планируют обновить правила для мобильных операторов по услугам связи и интернета. Главные инициативы – возможность покупать отдельные услуги без привязки к обязательным пакетам, а также вероятное государственное регулирование цен на базовую связь.

Эти изменения обсудили во время круглого стола в Комитете по вопросам цифровой трансформации Верховной Рады Украины, посвященного доступности электронных коммуникаций. Там определили главную задачу возможной реформы – обеспечить граждан "базовой мобильной связью и интернетом", прежде всего в отдаленных населенных пунктах и для социально уязвимых слоев населения.

Сейчас конкретного законопроекта еще не приняли. Идеи только обсуждают между депутатами, регулятором, Минцифры и представителями телеком-бизнеса.

Новые правила мобильной связи: что предлагают изменить

Регулятор – Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК)– представил проект законодательных изменений, который предусматривает:

возможность покупать отдельно мобильную связь, интернет или другие услуги вместо готовых пакетов ;

; государственное регулирование предельных тарифов на базовые услуги связи;

на базовые услуги связи; право определять операторов, которые обязаны обеспечивать связь в регионах с плохим покрытием ;

; создание специального фонда для развития телеком-инфраструктуры.

Фактически абонентам хотят дать возможность не переплачивать за услуги, которыми они не пользуются. Например, оплачивать только звонки или исключительно мобильный интернет.

В то же время в Министерстве цифровой трансформации предостерегают, что чрезмерное государственное регулирование может навредить рынку. Там напомнили об опыте стран ЕС, где конкуренция между операторами оказалась эффективнее прямого вмешательства государства в формирование тарифов. В качестве альтернативы там предлагают:

специальные социальные тарифы для уязвимых групп населения;

для уязвимых групп населения; удешевление строительства сетей в отдаленных районах;

использование рыночных механизмов для расширения покрытия.

Представители телеком-отрасли также выступили против резких изменений в регулировании. Они подчеркнули, что украинские сети продолжают работать несмотря на войну и постоянные атаки на инфраструктуру, поэтому резкое вмешательство в рынок может подорвать стабильность связи.

Председатель комитета Михаил Крячко заявил, что главная задача – сохранить баланс между доступностью услуг и стабильностью рынка. "Мы должны гарантировать каждому украинцу доступную и качественную связь, но сделать это так, чтобы не разрушить стабильность и устойчивость рынка электронных коммуникаций", – отметил он.

