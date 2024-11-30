Новые прокурорские скандалы: оформляли инвалидность и переходили на огромные пенсии

В Украине Черкасская область – одна из первых по количеству прокуроров с инвалидностью. Среди них, в том числе, начальник управления представительства интересов государства и руководитель Черкасской местной прокуратуры.

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OBOZ.UA проанализировал декларации десятков черкасских прокуроров и нашел тех, кто использовал полученный от МСЭК вывод для того, чтобы раньше выйти на высокую прокурорскую пенсию. Например, Владимир Зубенко, начальник управления представительства интересов государства в суде Черкасской прокуратуры области, в прошлом году ежемесячно получал в в среднем 112,7 тыс. грн. зарплата и 39,6 тыс. грн. пенсии.

И хотя по прокурорским меркам это небольшая пенсия, это гораздо больше, чем может получить любой пенсионер. Дело в том, что сейчас максимальная пенсия ограничена размером 10 прожиточных минимум (это 23,6 тыс. грн). Прокуроры такое ограничение снимают через суды.

Прокурор судится с Пенсионным фондом по меньшей мере с 2016-го Согласно материалам дела №712/7210/16-а, пенсию по инвалидности (как и саму инвалидность) Владимир Зубенко оформил еще в 2009-м. Сразу он перешел с низкой пенсии по инвалидности на высокую прокурорскую пенсию (в размере 80% зарплаты). В 2016 он через суд требовал перерасчет. И на тот момент у него было всего 17 лет и почти 3 месяца стажа. То есть в 2009-м, когда он получил статус личности с инвалидностью, у него было всего 10 лет стажа.

Что интересно, именно 10 лет стажа необходимо, чтобы, имея инвалидность, получить высокую прокурорскую пенсию. А без статуса лица с инвалидностью нужно уже 25 лет стажа. Итак, как только Зубенко наработал 10 лет стажа, он оформил инвалидность и начал получать из ПФУ десятки тысяч гривен.

Андрей Замотайло, руководитель Черкасской местной прокуратуры, в прошлом году задекларировал ежемесячную пенсию в 20,9 тыс. грн (пока он не снял ограничение размера через суд). Согласно материалам дела 580/652/19 (это административное дело с его иском против ПФУ), Замотайло начал работать в 2006-м. А в 2017 году, имея 10 лет стажа, он перешел с пенсии по инвалидности на прокурорскую пенсию.

"Ч.9 ст.86 Закона №1697-VII предусмотрено, что прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размерах, предусмотренных частью второй настоящей статьи, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет ", – говорится в материалах дела. Пенсия назначается в размере 60% от суммы месячной заработной платы".

Это всего два черкасских прокурора , которые благодаря статусу лица с инвалидностью получили себе десятки тысяч гривен пенсии. На самом деле, это распространенная практика. И что интересно, пользуются ею именно молодые прокуроры: только получив 10 лет стажа и спустя всего несколько лет после своего 30-летия правоохранители переходят на высокие пенсии.

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