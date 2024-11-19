Новые графики отключения электроэнергии в Украине: когда не будет света 19 ноября
В Украине 19 ноября графики отключения электроэнергии будут действовать с 6:00 до 23:00. При этом наиболее жесткие ограничения будут действовать в период с 14:00 до 18:00.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Точный график отключения можно узнать на сайте оператора системы распределения. Одна волна ограничений означает, что свет может быть даже в период гарантированных.
- 6:00 – 7:00 – одна очередь отключений
- 7:00 – 9:00 – две очереди отключений
- 9:00 – 14:00 – одна очередь отключений
- 14:00 – 18:00 – две очереди отключений
- 18:00 – 23:00 – одна очередь отключений
Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время вчерашней массированной ракетно-дроновой атаки
Графики изменили
В ДТЭК приняли решение изменить графики отключений. График будет состоять из двух зон: светлая – электричество есть. Темная зона – свет отсутствует (как на примере из скриншота ниже).
Старые графики со светло-серыми зонами останутся на сайте вашего оператора системы распределения. Вы можете их использовать, если они вам более обычны.
Самая сложная ситуация с исключениями в Одессе. Там до сих пор действуют экстренные отключения, это значит спрогнозировать, когда и как долго не будет света невозможно в таких условиях.
Что означают очереди и где искать свой график
- 1 очередь графиков – 4 часа ограничений в сутки;
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;
- 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 16 ноября находящаяся в оккупации Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута. Поврежденная инфраструктура усложняет работу энергосистемы по всей стране.
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