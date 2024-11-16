ЗАЭС оказалась на грани блекаута: в Минэнерго рассказали о ситуации в энергетике

В Украине 16 ноября находящаяся в оккупации Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута. Поврежденная инфраструктура усложняет работу энергосистемы по всей стране.

Видео дня

Как сообщает Минэнерго, энергетики возобновили питание для более чем 16 тысяч потребителей. Энергосистема остается сбалансированной, повреждения инфраструктуры затрудняют ее функционирование.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно вечером с 16:00 до 22:00. Это помогает поддерживать систему в стабильном состоянии", – отмечают в Минэнерго.

Сложная ситуация в ЗАЭС. Из-за обстрелов врага обесточена одна из двух линий питания станции. АЭС подключена к энергосистеме только одной линией. Специалисты уже работают над восстановлением линии питания АЭС.

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения нужд станции. В случае отключения и этой линии – на Запорожской станции произойдет очередной полный блекаут, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации и чревато развитием аварии.

"Наши специалисты уже начали работы по возобновлению линии питания АЭС. Такие действия страны-агрессора создают угрозу радиационной безопасности всего региона. Только возвращение Украине контроля над Запорожской АЭС может гарантировать ее безопасную эксплуатацию", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Импорт. На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 5828 МВт*ч и мощностью 705 МВт.м.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине действуют сразу несколько тарифов на электроэнергию. Для большинства с 1 декабря стоимость тока не изменится и составит 4,32 грн за кВт*ч, при том для имеющих электрическое отопление стоимость будет составлять 2,64 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!