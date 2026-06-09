Новая попытка декриминализировать порно в Украине: в Раде приняли важное решение

Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова единогласно поддержал новый законопроект о декриминализации порнографии в Украине. Но основным комитетом остается Комитет правоохранительной деятельности.

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Об этом сообщил соавтор законопроекта №15294, нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). "Этот законопроект значительно усиливает ответственность за преступления против детей, в том числе за изготовление и распространение детской порнографии и дублирует нормы о декриминализации взрослого контента из предыдущего законопроекта, который не приняли", – напомнил он.

В целом это уже третья попытка законодательно урегулировать вопрос после того, как предыдущий законопроект о декриминализации контента для взрослых не набрал необходимой поддержки парламента. Новый вариант документа учитывает замечания депутатов разных политических сил и предлагает компромиссное решение.

Усиление наказания за преступления против детей

Это направление получило самую широкую поддержку среди депутатов. Предлагается значительно жестче наказывать за:

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изготовление детской порнографии;

детской порнографии; распространение материалов с сексуальной эксплуатацией детей;

материалов с сексуальной эксплуатацией детей; другие преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних.

Декриминализация контента для взрослых

Эти изменения призваны осовременить законодательство и адаптировать его к реалиям цифровой экономики:

отмена уголовного преследования за создание и распространение взрослого контента, если это происходит между совершеннолетними лицами по их взаимному согласию;

за создание и распространение взрослого контента, если это происходит между совершеннолетними лицами по их взаимному согласию; вывод из-под уголовной ответственности деятельности совершеннолетних лиц, которая не связана с эксплуатацией, насилием или принуждением.

Главной целью предложенных изменений является переориентация работы правоохранительных органов. В случае принятия закона силовики сосредоточатся исключительно на реальных преступлениях (сексуальной эксплуатации детей, насилии и незаконном контенте), а не на добровольных действиях совершеннолетних людей. Кроме того, это позволит урегулировать правовой статус взрослого контента.

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