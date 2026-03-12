"Новая почта" запустила новую функцию в приложении: для чего и как воспользоваться

В мобильном приложении "Новой почты" появилась функция "Мультиномер", которая позволяет добавить до трех телефонных номеров в пределах одного аккаунта и переключаться между ними. Пользователи могут отдельно отслеживать отправления для каждого номера и получать уведомления о статусе посылок.

Об этом говорится в пресс-релизе компании. Нововведение появилось в ответ на многочисленные запросы клиентов. Многие пользователи имеют несколько номеров – например, личный, рабочий или иностранный, которым пользуются во время пребывания за рубежом.

Из-за этого посылки могли приходить на разные номера, а управлять такими отправлениями было неудобно. Ранее для того, чтобы проверить статус посылки, оформленной на другой номер, пользователям приходилось повторно авторизоваться в приложении или даже устанавливать его на другой смартфон. В некоторых случаях клиенты просто пропускали важные уведомления о доставке, ведь отправление отображалось только для конкретного номера.

Отмечается, что функция "Мультиномер" решает эту проблему. Она позволяет объединить несколько номеров телефона в одном профиле и удобно управлять всеми отправлениями в одном месте. В частности, новый функционал предоставляет возможность:

добавить до трех номеров телефона в пределах одного аккаунта;

быстро переключаться между ними одним касанием;

отдельно отслеживать отправления, привязанные к каждому номеру;

получать уведомления об изменении статуса посылок для каждого из номеров.

Отдельное внимание разработчики уделили работе с почтоматами. Ранее пользователи иногда сталкивались с ситуацией, когда видели посылку в приложении, но не могли открыть ячейку почтомата, поскольку отправление было оформлено на другой номер телефона. В некоторых случаях посылка вообще не отображалась в приложении.

По словам руководителя группы разработчиков мобильного приложения Андрея Андреева, именно такие ситуации стали одним из главных стимулов для создания новой функции. "Особым вызовом для клиентов было пользование почтоматами с разных номеров, они видели посылку в приложении, но не могли открыть ячейку или вообще не находили отправление, которое должно было приехать. Теперь благодаря Мультиномеру больше не нужно выходить из аккаунта или устанавливать несколько приложений", – пояснил он.

Еще одним удобством стала система визуальных индикаторов. Для каждого номера в приложении отображается специальный знак активных отправлений – красный грузовик. Он помогает быстро увидеть, на какой именно номер ожидается посылка и не пропустить ее доставку.

Функция "Мультиномер" уже доступна пользователям в новой версии мобильного приложения – 4.3.3. Обновление работает на платформах Android и iOS. Чтобы воспользоваться новым функционалом, достаточно обновить приложение до последней версии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Новая почта" рассматривает динамическое ценообразование на посылки – модель, при которой цена доставки меняется в зависимости от нагрузки, логистических условий и даже погоды. Это не обязательно означает подорожание, но стоимость услуг станет гибкой и будет зависеть от конкретной ситуации в момент отправления.

