"Новая почта" планирует переписать стоимость услуг: что изменится и как вырастет цена

"Новая почта" рассматривает динамическое ценообразование на посылки – модель, при которой цена доставки меняется в зависимости от нагрузки, логистических условий и даже погоды. Это не обязательно означает подорожание, но стоимость услуг станет гибкой и будет зависеть от конкретной ситуации в момент отправки.

Об этом рассказал соучредитель компании Владимир Поперешнюк в интервью маркетологу Андрею Федорову. По его словам, компания рассматривает использование искусственного интеллекта для формирования тарифов в режиме реального времени.

Динамическое ценообразование – это модель, при которой стоимость услуги не является фиксированной, а меняется в зависимости от конкретных условий в момент заказа. В случае доставки это означает, что цена может зависеть от загруженности терминалов, почтоматов, маршрутов, времени суток, сезона или даже погодных условий.

Проще говоря, если система видит, что определенный терминал перегружен или в регионе сложная логистика из-за непогоды, тариф может быть выше. Зато в периоды меньшей нагрузки или при альтернативных маршрутах доставка может стоить дешевле.

Ключевую роль в такой модели играет искусственный интеллект. Алгоритмы анализируют большие массивы данных: количество отправлений, скорость обработки посылок, заполненность складов, работу сортировочных центров, пробки на дорогах, погодные риски и даже пиковые часы спроса.

На основе этого анализа система прогнозирует нагрузку и автоматически корректирует цену так, чтобы оптимизировать логистику. Для клиентов динамическое ценообразование означает, что одна и та же посылка может стоить по-разному в зависимости от времени и условий отправки.

С другой стороны, у клиентов появляется больше возможностей экономить, планируя отправку при менее загруженных условиях. Также потенциально это может уменьшить очереди, задержки и перегрузки отделений и почтоматов.

