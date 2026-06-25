"Новая почта" изменила правила доставки: как теперь будут привозить посылки

Компания"Новая почта" начнет доставлять посылки в почтоматы в ночное время. Это должно существенно ускорить логистику и позволит клиентам забирать свои отправления уже в начале следующего дня.

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Как сообщили в самой "Новой почте", пока ночная доставка работала в пилотном режиме – в мае таким образом было доставлено уже 160 тысяч отправлений. Но теперь эту услугу масштабируют на всю страну.

Где уже работает ночная доставка и каковы условия

Ночная доставка осуществляется в промежутке между 22:00 и 07:00 утра. На начальном этапе обновленный график логистики охватывает крупнейшие украинские города:

Киев;

Одессу;

Львов;

Полтаву;

Днепр.

Главное преимущество такого формата – максимальная скорость доставки. Клиентам не придется ждать приезда курьера в течение рабочего дня, ведь загрузка ячеек завершается до 7 утра.

Что еще задумали в "Новой почте"

В компании называют запуск ночных маршрутов частью своей глобальной стратегии по ускорению доставки грузов по всей стране. После успешного завершения пилотного тестирования полученный опыт будет масштабирован, и ночная доставка в почтоматы будет запущена во всех городах-миллионниках и областных центрах Украины.

Параллельно с тестированием ночных смен "Новая почта" продолжает системно сокращать общее время нахождения посылок в пути. Согласно внутренней статистике оператора:

в январе среднее время доставки отправления в почтомат составляло 26,5 часов ;

; в мае этот показатель сократился до рекордных 20,5 часов.

Также OBOZ.UA сообщал, что "Новая почта" решила активнее инвестировать в автоматизацию и роботизацию рабочих процессов. Компания уже системно работает над сокращением объема ручного труда на терминалах и производственных площадках, но ее совладелец Владимир Поперешнюк ставит цель "чтобы человек не тратил ни одной лишней минуты на операции, которые можно оптимизировать". Компания реализует сразу несколько направлений модернизации, направленных на повышение эффективности операционных процессов, но при этом концентрируется исключительно на собственных логистических показателях, а не на том, какую продукцию производят или продают ее клиенты.

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