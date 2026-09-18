"Новая почта" изменит формат работы: у компании будет собственная система во время тревог

"Новая почта" меняет подход к работе во время воздушных тревог. Компания будет приостанавливать работу отделений, терминалов, депо и других логистических объектов в случае официальной тревоги, но в будущем сможет остановить работу конкретного объекта и без объявления тревоги – если собственная система мониторинга зафиксирует потенциальную угрозу.

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Такое решение в компании объясняют необходимостью усилить безопасность работников на фоне регулярных атак РФ на логистическую инфраструктуру, заявили в "Новой почте" агентству "Интерфакс-Украина". "В случае объявления воздушной тревоги, независимо от типа угрозы, действует четкий и неукоснительный алгоритм: все рабочие процессы немедленно останавливаются, а сотрудники переходят в ближайшее укрытие", – сообщили там.

Работу смогут остановить даже без официальной тревоги

Сейчас базовым сигналом для остановки работы остается объявление воздушной тревоги. При этом компания развивает собственную систему мониторинга, которая должна оценивать риски для конкретных объектов.

Если система будет фиксировать потенциальную опасность, "Новая почта" сможет приостановить работу отдельного отделения, терминала, депо или другого объекта даже в ситуации, когда официальная воздушная тревога в городе или области не объявлена. То есть решение об остановке работы конкретного объекта будет зависеть не только от общего сигнала тревоги, но и от оценки ситуации с безопасностью непосредственно вокруг него.

Из-за длительных тревог компания перестраивает логистику

В "Новой почте" отмечают, что длительные или частые воздушные тревоги напрямую влияют на работу логистической сети. Чтобы сокращать задержки после вынужденных остановок, компания заранее готовит сценарии быстрого восстановления работы. При необходимости нагрузку между разными объектами перераспределяют, привлекают дополнительный персонал и меняют логистические маршруты.

Дополнительным операционным ресурсом компания называет сокращение комендантского часа. Благодаря этому можно эффективнее планировать ночные и утренние операции, быстрее обрабатывать накопившиеся отправления и частично компенсировать время, потерянное из-за остановок во время атак.

Еще одно направление изменений – переход к децентрализованной модели фулфилмента. Ее внедрение происходит постепенно, а конкретные параметры системы компания корректирует в зависимости от ситуации с безопасностью и потребностей бизнеса. Суть модели заключается в том, что операции распределяются между разными площадками вместо концентрации значительного объема работы в одном крупном центре.

Россия активно атакует объекты "Новой почты"

Изменения в работе компания внедряет после серии атак на ее инфраструктуру. Так, 3 сентября российская ракета-дрон "Бандероль" уничтожила депо и отделение "Новой почты" в Днепре. Погиб работник компании, еще пять сотрудников получили осколочные ранения. А уже 6 сентября было поражено отделение в Житомире.

12 сентября российские войска атаковали терминал "Новой почты" в Одесской области реактивным беспилотником типа "Герань". Ранения получили водитель партнера-перевозчика и сотрудник компании-подрядчика.

Еще в конце августа генеральный директор "Новой почты" Евгений Тафийчук сообщал о переходе к децентрализованной модели фулфилмента. Ее цель – снизить зависимость от одного крупного логистического центра и обеспечить возможность продолжать работу даже после атак на отдельные объекты. Сооснователь компании Владимир Поперешнюк также сообщал, что услуги распределенного хранения товаров в разных локациях планируют предлагать ритейлерам и другим клиентам.

Как писал OBOZ.UA, с 1 августа "Новая почта" также изменила график работы отделений. Актуальный график для своего отделения клиенты могут проверить на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

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