НКЦБФР лишила лицензии финансовую компанию 'Жилье-Капитал'

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку рассмотрела дела о правонарушениях на рынках капитала и организованных товарных рынках в отношении ООО "Финансовая компания "ЖИЛОЕ-КАПИТАЛ".

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Так, уполномоченным лицам Комиссии вынесено постановление о наложении санкции в отношении общества "ФК "ЖИЛЬЕ-КАПИТАЛ" в виде приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по управлению имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью сроком до 12.03.2024.

Комиссией установлено, что компания "Жилье-Капитал" системно нарушала законные права своих инвесторов:

Видео дня

управляющий использовал средства ФФБ не по целевому назначению,

не сообщил инвесторов о переносе сроков сдачи в эксплуатацию объекта строительства,

открытие финансирования объектов строительства с 2015 года по настоящее время происходило без наличия всех необходимых документов, в том числе подтверждающих право сооружения на земельном участке объекта жилищного строительства.

В комиссию поступали многочисленные жалобы от доверителей в отношении управляющего ФФС (фонда финансирования строительства) вида А ЖК "Голосеевская долина"(предыдущее название – ЖК "Парковая долина") − ООО "ФК "Жилье-Капитал" о нарушении указанным управляющим их прав и законных интересов на рынке финансовых услуг.

Также комиссией установлено, что компания ООО "ФК "ЖИЛЬЕ-КАПИТАЛ", в нарушение требований законодательства, сохраняла оперативные резервы ФФБ на счетах, открытых в небанковском финансовом учреждении ООО "Касса народной помощи". Сейчас речь идет о средствах в размере около 3,7 млрд 26.03.2021 НБУ аннулировал лицензию "Касса народной помощи" и 23.04.2021 исключил общество из Государственного реестра финансовых учреждений.

Важно, что финансовая компания не освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных ранее заключенными договорами управления имуществом. С момента остановки лицензии и на указанный срок запрещено создание новых ФФС, увеличение количества объектов строительства в уже созданных фондах и запрещено заключение новых договоров с установителями управления имуществом.