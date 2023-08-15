НКРЭКУ планирует разблокировать погашение долгов перед 'зеленой' генерацией

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение, которое позволит разблокировать процесс погашения долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

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Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ.

"После прохождения регуляторной процедуры указанное решение должно разблокировать возможность утверждения НКРЭКУ размера стоимости услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников энергии, предоставленной ГП "Гарантированный покупатель", и обеспечить погашение задолженности за предоставленную услугу с сентября 2022 года", – сказал председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Решение Регулятора предусматривает определение стоимости услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников, гарантированный покупатель предоставляет оператору системы передачи. Комиссия также определила порядок расчета и возмещения части стоимости урегулирования небаланса электрической энергии балансирующей группы Гарантированного покупателя.

Кроме того, регулятор планирует внести изменения в определение объемов неотпущенной электрической энергии ВИЭ с поддержкой, входящих в балансирующую группу Гарантированного покупателя.

Напомним, по данным Гарантированного покупателя, по состоянию на 25 июля выплаты по "зеленому тарифу" за произведенную в 2023 году электроэнергию составляют 52% от объема, за электроэнергию, произведенную в 2022 году, – 55,2%.