НКРЭКУ должен помочь 'Укрэнерго' выплатить долги, – Омельченко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна обеспечить Укрэнерго возможность для постепенной выплаты накопленных долгов.

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Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, "Укрэнерго" накопило долг перед ГП Гарантированный покупатель на 8 млрд. за 2022-2023 годы, а также еще на 10 млрд. грн. в 2024 году.

Омельченко подчеркнул, что такая ситуация негативно влияет на отрасль зеленой энергетики и значительно тормозит ее развитие.

"Это все повторяет ситуацию с долгами, которая переходит из года в год – и сейчас поступления зеленого поколения составляют лишь 65% от нужного уровня", – сказал Омельченко.

Он отметил, что треть денег отрасль, которая должна быть фронтменом в восстановлении энергетики, просто не получает.

"Неудивительно, что на прошедший накануне пилотный аукцион по строительству СЭС просто никто не пришел...", - добавил эксперт.

По его мнению, государство должно разработать понятный план погашения долгов и выполнять его. Кроме того, должно сделать невозможным накопление долгов.

Он пояснил, что в ближайшие недели НКРЭКУ будет утверждать тариф на передачу для "Укрэнерго" и от этого решения будет зависеть то, будут ли инвесторы заинтересованы вкладывать средства в зеленую энергетику.

"Надеюсь, что члены НКРЭКУ помнят требование законодательства, что тариф на передачу "Укрэнерго" должен покрывать все расходы 2025 года и компенсировать долги, отраженные в результате аудита. Или регулятор должен предусмотреть другие источники погашения этого долга", – сказал Омельченко.

"Чем больше мы оттягиваем решение вопроса погашения долгов зеленого поколения, тем дольше мы будем сидеть без света", - подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, 6 октября Укрэнерго объявило о техническом дефолте из-за невозможности рассчитаться по ссуде на 825 млн евро, которые были привлечены в 2021 году.

Вместе с тем задолженность "Укрэнерго" за компенсацию услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников перед ГП "Гарантированный покупатель" превысила 30 млрд грн.

Ранее эксперты прогнозировали, что многомиллиардные долги Гарпока перед предприятиями зеленой энергетики значительно уменьшают интерес инвесторов к участию в зеленых аукционах.