Американский оператор Nevada Gaming Holding завершил сделку по покупке Cosmolot

Американская компания Nevada Gaming Holding, известный оператор, специализирующаяся на прединвестиционных возможностях в сфере развлечений и азартных игр, объявила об успешном приобретении Cosmolot – первой и крупнейшей онлайн-гемблинг-платформы в Украине с момента легализации азартных игр в 2020 году. Об этом сообщает Reuters.

Cделка является важным активом в международном портфеле Nevada Gaming Holding и подчеркивает обязательство компании поддерживать экономику Украины в критический период. Переговоры начались в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности и теперь завершены.

"После начала войны я оказывал целенаправленную поддержку Украине, но стремился к систематическому подходу, – отметил президент и генеральный директор Nevada Gaming Holding Арнульф Дамерау. – Год назад я инвестировал средства нашей семейной компании в Spacesiks, чтобы изучить рынок и расширить свою долю".

Cosmolot получила первую лицензию на онлайн-гемблинг в феврале 2021 года и сыграла немаловажную роль в украинской индустрии азартных игр. Несмотря на значительный рост с 2022-го по 2023 год, когда компания стала одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине, в 2024 году она столкнулась с трудностями.

"Мы увидели возможности для развития, несмотря на препятствия, – отметил Дамерау. – С поддержкой международных аудиторских и юридических фирм мы решили все проблемы. Приобретение Spacesiks является значительным достижением для прямых иностранных инвестиций в Украине".

После завершения сделки Nevada Gaming Holding планирует содействовать инвестиционным возможностям в Украине и расширить Cosmolot на ключевые рынки США, Европы и других регионов. Компания получает лицензии в странах ЕС и США, в частности, в Германии, Болгарии, Великобритании, Франции и т.д.

Целью Nevada Gaming Holding является использование мощностей Cosmolot для укрепления позиций на украинском и европейском рынках азартных игр. Компания планирует совершенствовать внутренние процессы и сотрудничество с ключевыми партнерами для обеспечения стабильности бизнеса.