Netflix в ЕС столкнулся с обысками: в чем подозревают американскую компанию

Во Франции и Нидерландах прошли обыски в офисах американского стримингового сервиса Netflix. Предположительно, страны ЕС подозревают компанию в налоговом мошенничестве.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные источников во французской судебной системе. В самом Netflix не ответили на запрос агентства о комментарии.

По данным агентства, следователи, специализирующиеся на финансовых преступлениях и коррупции, провели обыски во французских офисах компании утром 5 ноября. Одновременно власти Нидерландов проводили обыски в европейской штаб-квартире компании в Амстердаме. "Сотрудничество между французскими и голландскими властями продолжается в течение многих месяцев в рамках этих разбирательств", – сказал французский источник.

По словам источников, предварительное расследование в отношении стриминга во Франции ведет Национальная финансовая прокуратура (PNF). Дело было открыто еще два года назад, в ноябре 2022-го. При этом, как объясняют специалисты, наличие такого расследования еще не гарантирует, что компанию ждут судебные разбирательства.

Отмечается, что французское подразделение Netflix попало под внимание налоговых органов из-за заниженного объема заявленной выручки, который, как утверждается, не соответствовал количеству платных пользователей в стране. Reuters со ссылкой на корпоративные документы французского Netflix пишет, что выручка компании резко возросла в 2021 году с 47 млн евро примерно до 1,2 млрд евро.

Кроме того, между 2019 и 2020 годами французский Netflix заплатил менее миллиона евро корпоративных налогов, используя подразделение, зарегистрированное в Нидерландах. Издание La Lettre отмечает, что компания прекратила эту практику в 2021 году.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelēz на 337,5 млн евро. Производителя шоколадок Milka, жвачек Dirol и печенья Oreo наказали за антиконкурентное поведение и искусственное завышение цен на продукты питания.

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