Производителя Milka и Oreo оштрафовали на 337,5 млн евро: за что наказали спонсора войны в Украине

Американского кондитерского гиганта Mondelēz оштрафовали на 337,5 млн евро. Производителя шоколадок Milka, жвачек Dirol и печенья Oreo и международного спонсора войны наказали за антиконкурентное поведение и искусственное завышение цен на продукты питания.

Как сообщили в Европейской комиссии, Mondelēz запрещала своим дистрибьюторам перепродавать продукцию между странами Евросоюза (ЕС), чтобы искусственно завышать цены.

"Европейская комиссия оштрафовала Mondelēz International, Inc. на 337,5 млн евро за воспрепятствование трансграничной торговле шоколадом, печеньем и кофейными продуктами между государствами-членами в нарушение правил конкуренции ЕС … Территориальные ограничения поставок со стороны поставщиков являются своего рода нерегуляторными барьерами на пути надлежащего функционирования Единого рынка", – говорится в заявлении Еврокомиссии.

Как стало известно в результате расследования, Mondelēz участвовала в антиконкурентных соглашениях или согласованных действиях, направленных на ограничение трансграничной торговли различными видами шоколада, печенья и кофе. Кроме этого, компания злоупотребляла своим доминирующим положением на некоторых национальных рынках для продажи шоколадных таблеток.

Среди прочего некоторым оптовым покупателям Mondelēz запрещала перепродавать продукцию за границу по более высоким ценам, чем на внутреннем рынке. Другим дистрибьюторам, которые работали в определенных странах-членах ЕС, запрещали продавать продукцию Mondelēz клиентам в других государствах-членах без предварительного разрешения компании.

Mondelēz уличили также в том, что она отказывалась сотрудничать с некоторыми компаниями и разрывала сотрудничество с другими, чтобы предотвратить перепродажу шоколадных таблеток в третьи страны ЕС.

"Комиссия пришла к выводу, что незаконные действия Mondelēz не давали розничным покупателям свободно покупать продукцию компании в государствах-членах ЕС по более низким ценам и искусственно разделяло внутренний рынок. Цель Mondelēz заключалась в том, чтобы не дать снизить цены при помощи трансграничной торговли в странах, где они были высокими. Такая незаконная практика позволила Mondelēz продолжать устанавливать более высокие цены за свою продукцию, что в конечном итоге нанесло ущерб потребителям в ЕС", – заключили в Еврокомиссии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в мае 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло Mondelez в список международных спонсоров войны. Американская компания продолжает активную работу на рынке России, платит налоги и таким образом финансово поддерживает агрессию против Украины. По итогам 2022 года российская дочка Mondelez заплатила в бюджет России свыше $61 млн налогов.

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