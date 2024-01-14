Netflix кусает локти: поставщик яиц за 17 грн для Минобороны срочно продала гостиницы в Хорватии и заявила в полицию о краже

Украинка Татьяна Глиняна и владелица компании "Актив компани", скандально известная как поставщик продуктов для ВСУ, в том числе яиц по 17 грн, продала свои три гостиницы в Сплите (Хорватия) после огласки в СМИ. Речь идет о продаже ею компаний, управлявших долями в гостиницах "Mirari", "Ora" и "Luxe". Глиняна передала право собственности Диану Яхефендичу, самому известному предпринимателю из Сплита.

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При этом в день продажи Глиняна сообщила в полицию Макарского об исчезновении своей сумки, компьютера и денег. Об этом говорится в материале slobodnadalmacija.hr со ссылкой на Хозяйственный суд Сплита.

Также как выяснили журналисты, у Глиняной есть дом в Стомарице в Бреле, и именно в тот день, когда компании продавали (10 января), она "случайно и неосторожно оставила сумку перед своим уединенным домом, которая исчезла мгновенно".

В отделе полиции Сплит-Далмации отметили, что о мошенничестве сообщила сама Глиняна. Местные СМИ также узнали в полиции, что перед зданием видели только грузовик коммунального предприятия, не имеющий никакого отношения к пропавшим вещам.

По неофициальным данным, в пропавшей сумке находились ноутбук, USB, пять мобильных телефонов, личные документы, банковские карты и сумка с 16 тыс. евро, а общая сумма убытков составляет 27 тыс. евро, говорится в материале "Цензор.Нет".

Площадь дома скандальной украинки составляет 545 кв. м, где только двор имеет более 300 кв. м. Глиняна приобрела его в 2016-м у мужчины из Брелы, живущего в Германии. Журналисты хорватского издания сомневаются, что дом был пуст, потому что все окна на чердаке были открыты, а перед домом, "прикрытым" по меньшей мере 10 камерами, стояла белая Toyota с украинскими номерами.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Глиняна построила целую систему заработка на госзакупках для армии. Одним из источников ее обогащения могли быть тендеры на воду, где стоимость литра составила 8,4-15 грн в 2022 году. Для понимания: в 2023 году Минобороны купило воду непосредственно в "Оболони" всего за 3,9 грн/л.

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