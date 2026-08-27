Ненависть – вместо надежды: польский журналист назвал последствия конкуренции украинских беженцев с поляками в бизнесе

Беженцы из Украины в Польше постепенно перестают быть просто получателями социальной помощи, все больше превращаясь в полноправных участников экономических отношений. Это стало одной из главных причин роста антиукраинских настроений в стране.

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Об этом пишет в The Guardian журналист ведущих польских СМИ и публицист Матеуш Маццини. В своей колонке он проанализировал развитие украинско-польских отношений после начала полномасштабной российской агрессии.

От любви к ненависти

Автор вспоминает, как после 24 февраля 2022 года украинцы благодарили поляков за радушный прием сотен тысяч граждан, спасавшихся от взрывов и массовых разрушений. Польское правительство тоже не оставалось в стороне – Варшава выделила оружие и средства на оборону Украины.

Но "медовый месяц" впоследствии закончился. Этому способствовали исторические споры, обмен "любезностями" между политическим руководством двух стран, а также мощная машина кремлевской пропаганды, которая активно раздувала напряженность в польских соцсетях.

В результате июльский опрос, проведенный крупнейшим польским социологическим институтом CBOS, показал, что 52% поляков теперь выступают против приема их страной украинских беженцев. Они утверждают, что устали поддерживать украинцев и что поставки оружия истощили собственные оборонные возможности Польши.

Новостные хроники это подтверждают: чуть ли не ежедневно появляются публикации о словесных оскорблениях и физических нападениях на украинцев на польских улицах. Иногда злоумышленники не щадят даже детей и женщин.

Что осталось "за кулисами"

Среди причин такого развития событий автор указывает на то, что польское население и политическое руководство оставили без внимания не только субъектность Украины, но и стремления самих украинцев, которые отказались от роли "беспомощных жертв Владимира Путина" и проявили себя как реальные люди со своей волей.

"Как только у них появилась возможность, многие украинские беженцы уезжали из гостиных своих хозяев и снимали или покупали квартиры. Они открыли свои предприятия, многие из которых сейчас процветают, и создали крепкую общину, зачастую вступая в прямую конкуренцию с местным населением. Они отказались вести себя как благодарные пассивные получатели польской благотворительности", – подчеркивает Маццини.

Несмотря на то, что такое развитие событий является не только понятным, но и желательным для польской экономики, поляки начали терять сочувствие к представителям соседней нации. Такое изменение для них стало "трудным, если не невозможным, для переживания".

"Вместо сотрудничества пришло презрение, а вместо надежды – ненависть. Первоначальный энтузиазм должен был в конечном итоге исчезнуть, и оба правительства должны были быть к этому готовы. Вместо этого они позволили заполнить вакуум российской дезинформацией, направленной на то, чтобы ещё больше разобщить две страны, тем самым ослабляя поддержку Украины со стороны Европы", – резюмирует журналист.

По мнению Маццини, эта ситуация является поучительной историей. Поскольку Украина уверенно сближается с Европой, украинцы становятся неотъемлемой частью многих других европейских экономик и поэтому станут бизнес-конкурентами для французов и немцев, как это было в Польше.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правительство Польши опровергло распространенный антиукраинский миф о том, что именно польские власти удерживают беженцев. Оказалось, что только в 2024 году благодаря беженцам ВВП страны вырос на 2,7%, а каждый десятый новый бизнес был открыт именно гражданами Украины.

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