Ряд стран ЕС выступил за продолжения транзита газа из РФ: какова позиция Украины

Завершение договора на поставку российского газа в ЕС через Украину 31 декабря 2024 года открывает перед Европой вызовы по энергетической безопасности и поиску альтернативных путей поставок. Европейские страны рассматривают варианты заключения новых контрактов с "Газпромом" или увеличения поставок газа из Азербайджана через Трансанатолийский газопровод. Украина же тем временем уже работает над возможностью транзита азербайджанского газа в ЕС.

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Об позиции стран ЕС сообщает немецкая газета Handelsblatt. Одним из главных аспектов европейской энергетической безопасности есть зависимость от российского газа.

На сегодняшний день Австрия получает более 80% своего газового импорта из России. Такие страны, как Венгрия, Словакия и Чехия, также в значительной степени зависят от российских поставок. Тем не менее, эта ситуация вызывает противоречивые настроения в ЕС. Некоторые страны выступают за продление поставок, в то время как другие видят в этом возможность снизить зависимость от российского газа.

Европейский Союз имеет политическую цель полностью отказаться от российского газа до 2027 года. Однако во многих странах ЕС до сих пор есть сильные сторонники импорта газа из России. По мнению экспертов, среди стран, продолжающих получать газ через Украину, есть опасения, что переговоры ведутся не столько о прекращении транзита, сколько о возможности замаскированного продления поставок.

Handelsblatt отмечает, что одним из вариантов может быть заключение нового контракта между "Газпромом" и европейским энергетическим предприятием. Это предприятие будет покупать газ на российско-украинской границе, направлять его в ЕС и платить украинскому оператору газотранспортной системы за транзит.

Вторым вариантом, согласно Handelsblatt, является наращивание поставок газа из Азербайджана Трансанатолийским газопроводом (TANAP). Однако этот путь и так загружен, а расширение инфраструктуры займет время. Европейским странам придется договариваться о поставках азербайджанского газа через Украину, что снова потребует привлечения России к схеме поставки топлива.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает возможность транзита азербайджанского газа в ЕС. Несмотря на войну, российский газ все еще течет по украинским трубопроводам. Зеленский отметил, что соглашение о замене российского газа азербайджанским является одним из вариантов, которые сейчас обсуждаются правительством.

"Сейчас рассматриваются альтернативные шаги, как мы можем использовать трубу с другим поставщиком газа, другой страной. Продолжаются переговоры", – сказал Зеленский.

Это может быть важным шагом для Украины, поскольку использование ее трубопроводов поможет обеспечить финансирование пострадавшей от войны экономики. Доходы от транзита составили около 1 млрд долларов в 2021 году. Кроме того, поддержка транзита может предотвратить военные атаки на инфраструктуру, которая останется без использования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зависимость Европейского Союза (ЕС) от российских удобрений растет, что чревато долгосрочной продовольственной безопасностью региона, поскольку местные производители не могут конкурировать с дешевыми российскими продуктами. Отсутствие производства удобрений в Европе может привести к зависимости от импорта из недемократических стран, таких как Россия и Белоруссия.

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