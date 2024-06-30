Европейский Союз попал в новую зависимость от РФ: Financial Times раскрыл детали

Зависимость Европейского Союза (ЕС) от российских удобрений растет, что чревато долгосрочной продовольственной безопасностью региона, поскольку местные производители не могут конкурировать с дешевыми российскими продуктами. Отсутствие производства удобрений в Европе может привести к зависимости от импорта из недемократических стран, таких как Россия и Белоруссия.

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Об этом пишет Financial Times. Поток дешевых российских удобрений может вытеснить европейских производителей с рынка, создавая долгосрочную угрозу сельскому хозяйству региона.

На сегодняшний день треть импорта карбамида в ЕС поступает из России. В 2023 году объемы поставок достигли рекордных уровней. К примеру, импорт российского карбамида в Польшу вырос почти до $120 млн по сравнению с $84 млн в 2021 году.

Несмотря на сокращение продаж российского природного газа в Европу с 2022 года, импорт некоторых видов удобрений, таких как карбамид, значительно вырос после вторжения России в Украину. Это явление вызывает беспокойство среди европейских производителей удобрений, которые не могут конкурировать с низкими ценами на российские продукты.

Европейские производители удобрений утверждают, что дешевые российские удобрения подрывают их конкурентоспособность. Петр Цингр, генеральный директор SKW Stickstoffwerke Piesteritz, крупнейшего производителя аммиака в Германии, отметил, что европейские производители не могут соперничать с российскими, поскольку последние платят значительно меньше природного газа.

Свейн Торе Хольсетер, генеральный директор Yara International, одного из крупнейших в мире производителей азотных удобрений, высказал подобное мнение. Он предупредил, что Европа "лунатично" попадает в зависимость от российских удобрений.

Западные санкции против России предусматривают исключения для экспорта продовольствия и удобрений, чтобы не помешать глобальной продовольственной безопасности. Однако европейские производители считают, что Москва использует эти лазейки для финансирования своей военной кампании.

Эксперт по вопросам продовольственной безопасности Chatham House Тим Бентон подчеркивает, что европейские производители давно жалуются на преимущества, получаемые российскими коллегами благодаря дешевому газу. Эти аргументы стали еще более актуальны после вторжения России в Украину.

Несколько крупных европейских игроков, таких как BASF, сокращают свои операции в регионе, в частности, в сфере производства удобрений. BASF перенаправляет свои инвестиции в США и Китай, где затраты на производство ниже. Эксперты предполагают, что другие крупные производители могут последовать примеру BASF. В США производители имеют доступ к гораздо более дешевому газу и электроэнергии, а также могут рассчитывать на субсидии в рамках закона о снижении инфляции.

Отсутствие производства удобрений в Европе может привести к зависимости от импорта из других стран, таких, как Россия и ее союзник, Беларусь. Это создает риск для продовольственной безопасности, поскольку контроль над поставкой удобрений окажется в руках недемократических режимов. Петр Цингр подчеркивает, что, имея такие рычаги влияния на европейское производство продуктов питания, никто не знает, что сделает Путин.

Несмотря на эти угрозы, Брюссель вряд ли отреагирует на призывы к введению санкций в отношении российских удобрений. Политики все еще помнят о высоких ценах на удобрения в 2022 году и угрозах продовольственной безопасности. Руководитель отдела удобрений консалтинговой компании CRU Крис Лоусон считает, что эта память может сдерживать любые решительные действия.

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