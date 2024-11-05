ЕС начал расследование против РФ: Кремль заработал на санкционной нефти миллиарды евро

ЕС расследует обходную схему импорта российской нефти через Турцию, которая за год принесла Москве около 3 миллиардов евро. Турецкие порты стали центром перевалки, благодаря лазейкам в санкционном режиме ЕС, позволяющим экспортировать смешанное топливо под новой маркой.

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Об этом пишет Politico. Нефтепродукты прибыли из турецких портов Джейхан, Мармара Эреглиси и Мерсин.

Расследование началось после публикации, где было указано, что значительная часть нефти, приходившей в ЕС из Турции, фактически является российской. Схема основана на возможности экспорта смешанного топлива в ЕС, если оно маркировано как продукт другой страны происхождения. Турецкие порты стали основными центрами для этого процесса, поскольку они принимают нефть из России, а затем отправляют ее в ЕС уже с другой маркировкой. По данным аналитических центров, Турция за последний год экспортировала в ЕС нефтепродукты на сумму более 3 миллиардов евро, хотя 86% импортируемых нефтепродуктов самой Турцией в денежном выражении пришлось на Россию.

В последнее время отношения между ЕС и Анкарой ухудшаются из-за тесных связей Турции с Россией, особенно в нефтяной сфере. Хотя Турция делает некоторые шаги по присоединению к санкционным ограничениям США, она все еще остается ключевым посредником для обходных маршрутов российской нефти. С одной стороны, Турция официально не присоединилась к санкциям ЕС, что позволяет ей продолжать торговлю с Россией. С другой стороны, она при этом увеличивает свое присутствие на рынках ЕС, пользуясь лазейками в европейских санкциях.

Россия активно использует все возможные лазейки в санкционных режимах ЕС для поддержки экспорта своих ископаемых ресурсов, которые приносят значительную часть доходов Кремля. По подсчетам, эта схема экспорта смешанного топлива из Турции только за последний год принесла России миллиардные доходы, что ставит под угрозу эффективность санкционной политики ЕС. По мнению экспертов, такие практики не только вредят европейской экономике, но и подрывают санкционное давление на Россию, которое имеет целью ограничить ее экономические возможности в условиях конфликта.

Расследование OLAF направлено на выявление масштабов обходной торговли и усиление контроля над импортом нефтепродуктов, которые могут быть фактически российского происхождения. ЕС планирует усовершенствовать механизмы контроля, чтобы предотвратить подобные схемы в будущем и перекрыть текущие лазейки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в России были вынуждены частично остановить работу из-за проблем с ремонтом иностранного оборудования, для которого не хватает деталей. Среди таких заводов – Волгоградский НПЗ, неоднократно становившийся целью атак беспилотников.

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