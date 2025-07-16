Не русскими едиными: одна из стран Европы запретила беларусам покупать недвижимость

С 15 июля 2025 года в Финляндии официально запрещена покупка недвижимости – теперь граждане России и Беларуси не могут совершать никаких операций с недвижимостью на территории страны. Закон принят из соображений национальной безопасности и блокирует все подобные сделки для лиц из этих государств.

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Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Он назвал новую норму "важной реформой, которая слишком долго оставалась невнедренной", и отметил, что потребность в ней возникла еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Запрет должен был быть внедрен еще до 2022 года, однако не нашел поддержки в предыдущем правительстве", – подчеркнул министр. Закон был разработан после того, как Министерство обороны Финляндии получило полномочия блокировать любые сделки по покупке недвижимости со стороны граждан стран, которые представляют угрозу для безопасности государства.

В этот перечень в первую очередь попали Россия и Беларусь, как страны-агрессоры, которые ведут войну против Украины. Согласно новым правилам, граждане этих государств не смогут приобретать ни частную, ни коммерческую недвижимость на территории Финляндии. Любые соответствующие сделки теперь будут подлежать автоматическому блокированию.

"Речь идет о готовности ко всем формам воздействия, в том числе через экономические или гибридные инструменты", – заявил Хяккянен. Запрет на покупку недвижимости не является изолированной мерой. В мае 2025 года финская пограничная служба завершила строительство первых 35 км защитного ограждения на границе с Россией.

Забор высотой 4,5 метра стал еще одним элементом укрепления восточной границы Евросоюза в условиях растущей геополитической нестабильности. Кроме того, в апреле финский парламент принял закон, который позволяет Министерству обороны блокировать любые имущественные сделки с представителями стран, представляющих угрозу для государства.

По словам Хяккянена, эта инициатива давно вызревала в кругах национальной безопасности, но долгое время наталкивалась на политическое сопротивление. Только после эскалации российско-украинской войны и изменения правительственного курса удалось продвинуть ее к реализации.

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