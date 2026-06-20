"Не хватает раба с кальяном": риэлтор опубликовал фото "золотой" квартиры и получил сотни комментариев

Киевский риэлтор Сергей Фещенко опубликовал фотографии двух квартир "в стиле Пшонки" и вызвал бурную реакцию в соцсетях. Сам Фещенко одну из квартир назвал "произведением искусства".

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Объявление риэлтор опубликовал в специализированной группе в Facebook. "2-комнатная квартира в ЖК бизнес-класса "Престиж Холл". Ул. В. Тютюнника, 37/1. Квартира с авторским дизайнерским ремонтом в классическом стиле. Произведение искусства", – написал Фещенко.

Стоимость квартиры – 330 тыс. долларов. Это объявление вызвало бурную реакцию. Ведь интерьер квартиры – весьма своеобразный. "Зашла почитать комментарии. Хюррем-султан из сериала "Роксолана" – просто отдыхает", – написала одна из комментаторов.

"Вот как если бы дома Януковича и Пшонки завели ребёнка", – написал один из комментаторов.

Почти все элементы интерьера – с элементами позолоты. В дизайне использованы тяжелые материалы, яркие цвета. Здесь все золотое, кроме унитаза.

Для тех, кому квартира понравилась, но у которых нет 330 тыс. долларов, риэлтор опубликовал объявление о продаже почти идентичной квартиры в том же ЖК, но большей площади (86 против 81 кв. м) и меньшей стоимости – всего 250 тыс. долларов.

В комментариях даже начали сомневаться, не шутит ли риэлтор. Однако у Фещенко — десятки размещенных объявлений. Кроме того, его анкета есть на специализированном сайте для риэлторов.

"На одном этаже две такие квартиры – наверное, родственники", – отмечает один из комментаторов.

"Какая-то болезнь, одинаковая у дизайнера и заказчика", – удивляется комментаторша.

"Просто нет слов. Сколько же денег и сил вложено в этот ремонт! Я потрясена. Вот это у людей фантазия!", – удивляется читательница.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы до 1 июля получат информацию о необходимости уплаты налога на недвижимость. Платить нужно только за "лишние" квадратные метры. При этом стоимость налога составляет до 1,5% от минимальной заработной платы за прошлый год – 120 грн за каждый кв.м.

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