Не дожидаясь блекаутов: вокзалы Украины уже подготовили к отключениям света

В Украине уже на 96 вокзалах начали работу "Пункты несокрушимости", хотя массовые отключения света в стране пока не применяются. Во всех пунктах традиционно есть возможность подзарядить гаджеты, а также согреться и получить доступ к интернету.

Об этом сообщила "Укрзалізниця" (УЗ). "Пункты несокрушимости" уже работают в Херсоне, Николаеве, Краматорске, Славянске, Киеве, Львове и других населенных пунктах.

"Фактически на всех вокзалах страны", – отметили в УЗ. На территории каждого пункта можно воспользоваться интернетом через Starlink. Также все пункты имеют резервное электроснабжение.

"Мы заранее начали подготовку к зиме и уже с октября поэтапно открываем наши пункты несокрушимости на вокзалах. Здесь есть все самое необходимое, что может пригодиться во время блекаута", – отметил глава УЗ Евгений Лященко.

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В Украине еще с прошлого зимнего сезона составлена карта, на которой обозначены все "Пункты несокрушимости". Многие из них не работают, пока нет отключений света, но, как уверяют власти, в случае блекаута, люди смогут воспользоваться услугами таких пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время в Украине не планируется применение отключений электроэнергии – в т.ч., в октябре. Утвержденные графики ограничения подачи электричества не применяются – производимого тока пока достаточно достаточна для обеспечения потребностей потребителей.

Тем не менее, украинцев все же просят подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением. По данным Минэнерго, кратковременные блекауты возможны в случае повторения массированных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

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