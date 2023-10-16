Будут ли украинцам отключать свет в октябре: в Минэнерго сделали заявление по графикам

В ближайшее время в Украине не планируется применение отключений электроэнергии – в т.ч., в октябре. Также в настоящее время графики ограничения подачи электричества украинцам не применяются – поскольку производимой украинскими электростанциями энергии достаточно достаточна для обеспечения потребностей потребителей.

Об этом сообщили в Минэнергетики. Там отметили: ограничений электроснабжения пока не предусматривается ни в одной из областей страны.

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Ограничений электроснабжения пока не предусматривается", – говорится в сообщении.

Отключения все же возможны

Впрочем, признали в министерстве, несмотря на то, что отключения света пока не планируются, их применение все же возможно. Однако только в случае:

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массированных вражеских обстрелов и, как следствие, повреждений энергетического оборудования;

технологических нарушений;

неблагоприятных погодных условий.

Другими словами, если пропал свет, это не значит, что начали применять графики отключений. Причина, скорее всего, имеет технический характер.

Почему Минэнерго выступило с заявлением

Заявление Минэнерго стало реакцией на то, что в Украине обратили внимание на графики отключения электроэнергии для Киевской, Одесской, Днепропетровской областей, а также Киева. Что многие украинцы, скорее всего, приняли как оповещение о начале плановых отключений света.

"В последние дни в социальных сетях массово распространяется информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии. Минэнерго обращается к гражданам с просьбой быть внимательными и пользоваться только официальной и достоверной информацией", – подчеркнули в министерстве.

Что известно о графиках

Сами же графики были опубликованы круглый год и пока что не применяются. Поэтому паниковать украинцам действительно не стоит.

"Графики отключений размещены на сайтах постоянно, круглый год. Однако они не применяются. Если будет такая необходимость – мы обязательно об этом сообщим", – рассказали в компании ДТЭК, на чьи графики, собственно, и было обращено внимание.

Блэкауты возможны

Впрочем, ранее глава Минэнерго Герман Галущенко признал: если Россия снова прибегнет к массированным ударам по украинской энергосистеме, блекаутов избежать не удастся. Тем не менее, отметил он, энергетики прилагают максимум усилий для того, чтобы отключения света не были длительными.

"Мы проводим соответствующие тренировки, чтобы быть готовыми к любым решениям. Если, скажем, будут массированные удары, которые нанесут существенный вред энергосистеме, будут блекауты, но мы все готовим для того, чтобы они носили кратковременный характер", – говорится в сообщении.

Министр уверен, что Россия будет атаковать украинскую энергосистему. А потому энергетики тренируются не только восстанавливать объекты, но и защищать их.

"У нас нет иллюзий, что враг не будет атаковать энергосистему. Мы к этим атакам готовимся: были реализованы проекты по защите, которые, в принципе, ни одна страна в мире еще не реализовывала", – сказал Галущенко.

Как сообщал OBOZ.UA, платить же за электричество в октябре украинцы будут по тому же тарифу, что и в сентябре. Он составляет 2,64 грн за киловатт-час, причем независимо от объема потребления.

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