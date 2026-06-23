НБУ запустил продажу уникальных 10 грн: купить можно только сегодня

Нацбанк продает отчеканенную из серебра монету 10 грн, посвященную яркой фигуре европейского авангарда XX века – украинской художнице кубо-футуристке, педагогу, одной из основательниц стиля ар-деко Александре Экстер. Монета выполнена в необычной форме шестиугольника и доступна в продаже только 23 июня. Цена – 9 337 грн.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: продажа монеты – строго лимитирована. Один покупатель может приобрести только 1 штуку.

"Памятная монета начинает тему авангарда, чествуя вклад Александры Экстер и украинских художников, которые отличались смелыми творческими экспериментами. А также способствовали утверждению украинского искусства в контексте мировой культуры", – говорится в описании монеты.

Как выглядят особенные 10 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре на зеркальном фоне изображен выразительный эскиз театрального костюма к испанскому танцу с цветными элементами с работы Экстер "Испанский танец". Вверху расположен малый Государственный Герб Украины, справа от эскиза:

вертикальная надпись "АЛЕКСАНДРА/ЭКСТЕР";

Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Слева от эскиза – номинал 10 с графическим символом гривни. А также:

надпись "УКРАЇНА";

год чеканки.

На реверсе монеты (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен стилизованный фрагмент оформления театральной сцены. Они являются отсылками к сценографическим работам Александры Экстер.

Что известно об особенных 10 грн

Монета отчеканена из серебра 999 пробы.

Год чеканки – 2026.

Гурт – гладкий.

Общий тираж – 5 000 штук.

Продается монета в специальном футляре.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк планирует выпустить новую оборотную памятную монету номиналом 10 грн. Она будет отчеканена из серебра, появится в сентябре и будет посвящена музыкальному фестивалю "Червона рута", считающимся весомым фактором формирования национального самосознания украинцев.

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