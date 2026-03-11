УкраїнськаУКР
НБУ запустил продажу особенных 2 грн: купить можно только сегодня

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
4,2 т.
НБУ запустил продажу особенных 2 грн

Нацбанк продает монету 2 грн, посвященную легендарной фигуре украинского подполья, выдающемуся художнику-графику, участнику национально-освободительного движения – Нилу Хасевичу. Монета доступна в продаже только 11 марта. Цена – 154 грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: 

  • Монета отчеканена из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка)
  • Год чеканки – 2025.
  • Гурт – рифленый.
  • Общий тираж – 50 000 штук.
  • Продается монета в специальном паковании.
Нацбанк продает монету в 2 грн в специальном паковании

При этом подчеркивается: продажа монеты – лимитирована. Один покупатель может приобрести только 1 штуку.

Цена монеты – 154 грн

Как выглядят особенные 2 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре размещен автопортрет Нила Хасевича. Слева на зеркальном фоне изображены:

  • малый Государственный Герб Украины;
  • год чеканки;
  • надписи "УКРАИНА", "НИЛ/ХАСЕВИЧ";
  • номинал с графическим знаком гривни;
  • логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
Как выглядят особенные 2 грн

На реверсе монеты (обратной стороне) изображена символическая композиция, стилизованная под банкноту в духе бофонов. Композиция содержит элементы графики Хасевича. Вверху на матовом фоне размещены надписи:

  • "К ВОЛЕ НАРОДОВ И ЧЕЛОВЕКА";
  • "300 КРБ";
  • "НА БОЕВОЙ ФОНД".
Монета доступна в продаже только 11 марта

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, гривневые банкноты сразу ряда номиналов со 2 марта перестали быть платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать. Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

