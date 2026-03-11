НБУ запустил продажу особенных 2 грн: купить можно только сегодня

Нацбанк продает монету 2 грн, посвященную легендарной фигуре украинского подполья, выдающемуся художнику-графику, участнику национально-освободительного движения – Нилу Хасевичу. Монета доступна в продаже только 11 марта. Цена – 154 грн.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета отчеканена из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка)

Год чеканки – 2025.

Гурт – рифленый.

Общий тираж – 50 000 штук.

Продается монета в специальном паковании.

При этом подчеркивается: продажа монеты – лимитирована. Один покупатель может приобрести только 1 штуку.

Как выглядят особенные 2 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре размещен автопортрет Нила Хасевича. Слева на зеркальном фоне изображены:

малый Государственный Герб Украины;

год чеканки;

надписи "УКРАИНА", "НИЛ/ХАСЕВИЧ";

номинал с графическим знаком гривни;

логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты (обратной стороне) изображена символическая композиция, стилизованная под банкноту в духе бофонов. Композиция содержит элементы графики Хасевича. Вверху на матовом фоне размещены надписи:

"К ВОЛЕ НАРОДОВ И ЧЕЛОВЕКА";

"300 КРБ";

"НА БОЕВОЙ ФОНД".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, гривневые банкноты сразу ряда номиналов со 2 марта перестали быть платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать. Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

