НБУ запустил продажу особенных 2 грн: купить можно только сегодня
Нацбанк продает монету 2 грн, посвященную легендарной фигуре украинского подполья, выдающемуся художнику-графику, участнику национально-освободительного движения – Нилу Хасевичу. Монета доступна в продаже только 11 марта. Цена – 154 грн.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:
- Монета отчеканена из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка)
- Год чеканки – 2025.
- Гурт – рифленый.
- Общий тираж – 50 000 штук.
- Продается монета в специальном паковании.
При этом подчеркивается: продажа монеты – лимитирована. Один покупатель может приобрести только 1 штуку.
Как выглядят особенные 2 грн
На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре размещен автопортрет Нила Хасевича. Слева на зеркальном фоне изображены:
- малый Государственный Герб Украины;
- год чеканки;
- надписи "УКРАИНА", "НИЛ/ХАСЕВИЧ";
- номинал с графическим знаком гривни;
- логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
На реверсе монеты (обратной стороне) изображена символическая композиция, стилизованная под банкноту в духе бофонов. Композиция содержит элементы графики Хасевича. Вверху на матовом фоне размещены надписи:
- "К ВОЛЕ НАРОДОВ И ЧЕЛОВЕКА";
- "300 КРБ";
- "НА БОЕВОЙ ФОНД".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, гривневые банкноты сразу ряда номиналов со 2 марта перестали быть платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать. Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.
