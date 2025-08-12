НБУ выпустил новые 5 грн: уже запущена продажа

Нацбанк запустил в продажу новую монету в 5 грн. Она посвящена традиционному гончарному искусству, сформировавшемуся в поселке Опишня на Полтавщине и получила название "Опишнянская керамика". Стоит же новая монета 195 грн. При этом ее продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не больше 1 штуки.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Материал чеканки монеты – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Тираж – 50 тыс. штук.

Продается она в сувенирном паковании.

"Монета посвящена традиционному гончарному искусству, сформировавшемуся в поселке Опишня на Полтавщине и берущем свое начало еще с XVII века. Опишнянская керамика стала знаковым явлением национальной культуры – как в художественном, так и в этнографическом измерениях. В 2012 году опишнянская керамика была внесена в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, что свидетельствует о его значимости как составляющей культурной идентичности", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре изображена зооморфная скульптура "Лев" автора известного гончара из Опишни Василия Омеляненко. По бокам скульптуры размещены фрагменты характерного налепного декора зооморфной скульптуры.

Справа – малый Государственный Герб Украины, год чеканки 2025, надпись "Україна", номинал и графический знак гривни. А также логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе (обратной стороне) представлена стилизованная композиция, сформированная из элементов традиционного орнаментального декора опишнянских глиняных изделий. В верхней части монеты – надпись "Опишнянская керамика".

Зачем НБУ выпускает монеты с уникальным дизайном

В целом же памятные монеты представляют собой неординарную форму денег: с одной стороны, они сохраняют платежную функцию, с другой – несут в себе культурную, историческую и коллекционную значимость. Для их производства используют как недрагоценные металлы (вроде медно-никелевых сплавов), так и благородные –серебро и золото.

Эти монеты обычно имеют тщательно проработанный дизайн, выпускаются ограниченными партиями. И воспринимаются не просто как денежные единицы, а как ценные предметы для коллекций или долгосрочных инвестиций.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Национальном банке хотят прекратить выпускать 50 копеек. Ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

