НБУ выпустил новые 5 гривен в необычном дизайне: как выглядит монета. Фото

Национальный банк Украины (НБУ) 9 мая в День Европы в Украине ввел в оборот новую монету номиналом 5 грн. Монета памятная – она называется "День Европы" и изготовлена из нейзильбера. Новая монета призвана продемонстрировать единство Украины и Европейского Союза (ЕС), а потому имеет специфический дизайн. Продают монету по 121 грн.

Об этом сообщили в самом НБУ. Как отмечает регулятор, монета символизирует:

единство Украины и Европы, их общие ценности;

солидарность в борьбе за демократию и свободу;

стремление к мирному и преуспевающему будущему.

"Украина празднует День Европы. И презентуя сегодня новую особую монету, мы еще раз во весь голос говорим и себе, и всем вокруг, что Европа – наш дом, что европейские ценности – это наши ценности, что Украина – часть Европы. Мы удостоверяем верность своему выбору, а также выражаем благодарность Европейскому Союзу за лидерство в поддержке. Общий объем финансовой помощи, которую получила Украина от ЕС с момента полномасштабного вторжения, составляет 98 млрд евро", – отметил глава НБУ Андрей Пышный.

5 гривен "День Европы": как выглядит монета

На аверсе по центру размещен стилизованный трезубец, символ Украины. Слева от него – официальный лозунг Европейского Союза: "Единство в разнообразии". Справа – цветочный орнамент, символизирующий процветание и самобытную культуру украинского государства.

На реверсе на зеркальном фоне – аббревиатуры EU и UA, которые переплетаясь создают визуальный символ единства Украины и Европы. "Две буквы "U" являются как бы одним целым, формируя образ новой жизни, прорастающей под эгидой Европейского Союза", – отмечают в Нацбанке. Ниже надпись расположена надписсь "День Европы / Europe Day", вокруг которой – двенадцать звезд, как и на флаге ЕС.

Сколько стоит монета "День Европы" и где купить

Купить монету можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Продають ее с 9 мая.

По размещенной на сайте магазина информации, цена монеты составляет 121 грн. При этом действуют ограничения – один пользователь может заказать только одну монету.

По состоянию на 19:10 9 мая в продаже в онлайне находится 608 монет. В целом через интернет-магазин НБУ планируют продать 25 тыс. монет – это половина тиража.

Вторая половина тиража будет постепенно будут реализовываться банками-дистрибьюторами. На данный момент это Укргазбанк, ПриватБанк, Таскомбанк. Монеты будуть поступать в продажу постепенно – по мере их отгрузки банкнотно-монетным двором НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Украинцы могут заработать хорошие деньги, продав коллекционерам старые монеты в 25 копеек. Впрочем, те ценят не все такие монеты – лишь определенные выпуски.

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