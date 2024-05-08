Старые 25 копеек можно продать за большие деньги: как выглядит ценная украинская монета

Украинцы могут заработать хорошие деньги, продав коллекционерам старые монеты в 25 копеек. Впрочем, те ценят не все такие монеты – лишь определенные номиналы.

К примеру, за 5000-7000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать монету разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:

средний зуб тризуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкий, без насечек.

Какие монеты также ценятся

Также коллекционеры ценят и другие старые украинские монеты. К примеру, за 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 до 3000 грн. Такие монеты отличают:

средний зуб тризуба – он острый и узкий;

единица в дате – без хвостика;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

А за 2 копейки 2003 года можно выручить от 1800 грн 5000 грн. Нумизматы объясняют: такие монеты являются редкостными – их чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ.

"Однако набор так и не выпустили. А монеты, скорее всего, попали в обращение", – сообщают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, выгодно можно продать и 10 копеек. Так, от 10 000 грн до 18 000 грн на аукционах могут заплатить за монету 1992 года разновидности 2.21ВАк.

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