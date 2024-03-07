НБУ введет электронную гривню: украинцы смогут купить и использовать онлайн-деньги уже в этом году 

В 2024 году Национальный банк планирует провести открытое тестирование государственной цифровой валюты – е-гривни, к которому смогут приобщиться все желающие. Электронную валюту хотят ввести в оборот уже во второй половине года.

Об этом заявил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин, сообщается на странице Нацбанка в Facebook. Первое тестирование е-гривнb Национальный банк провел в 2018 году. Оно проходило в закрытой среде и предусматривало внедрение платформы "Электронная гривння", выпуск в обращение ограниченного количества цифровой гривни и тестирование операций с е-гривней исключительно работниками НБУ и несколькими компаниями – участниками проекта.

Второй этап, который должен стартовать во второй половине этого года, будет открыт. Это означает, что в нем смогут принять участие банки, небанковские финансовые учреждения и их клиенты, желающие протестировать функциональность гривни.

"Все платежные операции с е-гривней во время тестирования будут проходить на единой технологической платформе, оператором которой будет Национальный банк. Сейчас мы осуществляем поиск разработчика технологического решения по реализации пилотного проекта", – отметил он.

Он добавил, что приглашать пользователей на тестирование планируется через банки – участников пилотного проекта. В настоящее время НБУ прорабатывает окончательные детали. В то же время решение о целесообразности широкомасштабного выпуска е-гривни в Украине Национальный банк будет принимать по результатам исследования и будет подходить к этому вопросу взвешенно, учитывая, в частности, потенциальное влияние ее внедрения на финансовую систему государства.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в марте в Украине ожидается подорожание наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты в следующем месяце будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!