НБУ уменьшил распродажу долларов: как изменилась ситуация на валютном рынке

На прошлой неделе (18-22 августа) Национальный банк Украины (НБУ) заметно уменьшил свои интервенции на валютный рынок страны. Регулятор заметно уменьшил количество проданной на межбанке валюты, и не покупал ее вообще.

Об этом говорится в данных НБУ. В общем Нацбанк уже вторую неделю подряд уменьшает количество проданной валюты, а именно:

4-8 августа – $842,60 млн;

11-15 августа – $607,80 млн;

18-22 августа – $551,15 млн.

Таким образом, на прошлой неделе было продано на $55,65 млн меньше, чем на предыдущей. А всего с начала года регулятор продал на межбанке уже $22,77 млрд, хотя куплено было всего $37,82 млн.

Продажа валюты осуществляется, чтобы удовлетворить спрос населения, поскольку в течение всей недели в операциях физических лиц по покупке и продаже иностранной валюты сохранялось отрицательное сальдо. В частности:

18 августа – -11,15 млн долларов;

19 августа – -12,85 млн;

20 августа – -15,94 млн;

21 августа – -16,35 млн.

Курс валют

Цели таких валютных интервенций – поддержка курса гривны – удалась. В течение последней недели официальный курс национальной валюты к доллару укрепился на 6 коп., а к евро – на 37 коп. Котировки изменились следующим образом:

доллар США – с 41,34 до 41,28 грн;

– с 41,34 до 41,28 грн; евро – с 48,30 до 47,91.

Зато средний курс в банках такой:

доллар : покупка – 41,05 грн, продажа – 41,59 грн (+7 коп. за день);

: покупка – 41,05 грн, продажа – 41,59 грн (+7 коп. за день); евро: покупка – 41,28 грн (+10 коп.), продажа – 47,85 грн (+14 коп.).

Ранее финансовые аналитики объясняли, что украинский валютный рынок по доллару находится в фазе штиля. Ситуацию поддерживают несколько факторов:

международные факторы не дают драйверов для резких изменений;

дозированные интервенции и либерализация НБУ поддерживают низкую волатильность и управляемость рынка.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 1 августа общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, ФОПов) в украинских банках составляла 1,482 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривна – сумма вкладов в ней оценивается в 959,7 млрд грн.

