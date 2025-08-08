УкраїнськаУКР
русскийРУС

НБУ продает золотые 200 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
207
НБУ продает золотые 200 грн с уникальным дизайном

Национальный банк продает памятную монету в 200 грн из золота – по 80 741 грн за штуку. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко.

Видео дня

Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:

  • Монета отчеканена из золота 900 пробы.
  • Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.
  • Продается же монета в специальном футляре.
  • В настоящее время на складе осталось 205 монет.
  • Продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.
Национальный банк продает памятную монету в 200 грн

Как выглядят 200 грн с особенным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга, образованного ожерельем, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Также на этой стороне размещены:

  • Год чеканки монеты.
  • Номинал.
  • Надпись "УКРАЇНА".
Как выглядят 200 грн с особенным дизайном

На реверсе (обратная сторона) в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с портретом – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле деревенской избы.

Вверху – надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861". Внизу размещены обозначение и проба драгоценного металла, а также масса в чистоте.

Монета в 100 грн отчеканена из золота 900 пробы

Нацбанк выпустит новые 100 грн

Вместе с тем, Нацбанк планирует выпустить в августе новую памятную банкноту. В настоящее время известно, что ее номинал составит 100 грн, а тираж – 150 тыс. штук.

Название же новой купюры не сообщается. Как и какие-либо другие подробности по ней.

"Памятная банкнота. Тематика разрабатывается", – говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк выпустит новые 100 грн

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине могут исчезнуть монеты 10 копеек. Дело в том, что в Национальном банке рассматривают возможность прекращения их выпуска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!