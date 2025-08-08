НБУ продает золотые 200 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Национальный банк продает памятную монету в 200 грн из золота – по 80 741 грн за штуку. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко.

Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:

Монета отчеканена из золота 900 пробы .

. Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.

Продается же монета в специальном футляре.

В настоящее время на складе осталось 205 монет.

Продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.

Как выглядят 200 грн с особенным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга, образованного ожерельем, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Также на этой стороне размещены:

Год чеканки монеты.

Номинал.

Надпись "УКРАЇНА".

На реверсе (обратная сторона) в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с портретом – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле деревенской избы.

Вверху – надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861". Внизу размещены обозначение и проба драгоценного металла, а также масса в чистоте.

Нацбанк выпустит новые 100 грн

Вместе с тем, Нацбанк планирует выпустить в августе новую памятную банкноту. В настоящее время известно, что ее номинал составит 100 грн, а тираж – 150 тыс. штук.

Название же новой купюры не сообщается. Как и какие-либо другие подробности по ней.

"Памятная банкнота. Тематика разрабатывается", – говорится в сообщении НБУ.

