НБУ продает золотые 200 грн с уникальным дизайном: как выглядят
Национальный банк продает памятную монету в 200 грн из золота – по 80 741 грн за штуку. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко.
Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:
- Монета отчеканена из золота 900 пробы.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.
- Продается же монета в специальном футляре.
- В настоящее время на складе осталось 205 монет.
- Продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.
Как выглядят 200 грн с особенным дизайном
На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга, образованного ожерельем, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Также на этой стороне размещены:
- Год чеканки монеты.
- Номинал.
- Надпись "УКРАЇНА".
На реверсе (обратная сторона) в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с портретом – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле деревенской избы.
Вверху – надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861". Внизу размещены обозначение и проба драгоценного металла, а также масса в чистоте.
Нацбанк выпустит новые 100 грн
Вместе с тем, Нацбанк планирует выпустить в августе новую памятную банкноту. В настоящее время известно, что ее номинал составит 100 грн, а тираж – 150 тыс. штук.
Название же новой купюры не сообщается. Как и какие-либо другие подробности по ней.
"Памятная банкнота. Тематика разрабатывается", – говорится в сообщении НБУ.
