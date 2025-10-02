НБУ продает уникальные 5 грн: как выглядит особенная монета
Нацбанк продает памятную монету номиналом 5 грн, посвященную донорству крови. Реализуется она в лимитированным количестве: 1 штука в одни руки.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: стоимость монеты составляет 165 грн (на дату последней реализации).
"Эта монета служит данью уважения донорам, чей неоценимый вклад спасает жизнь и поддерживает здоровье нации. Она символизирует единение, особенно в трудные времена, когда одна доза крови может стать спасительной сразу для нескольких людей", – говорится в описании монеты.
Как выглядит особенная монета
На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре композиции изображена объемная капля крови, окружающая схематические фигуры людей, соединенных рукопожатиями. От каждой фигуры к центру круга движутся стилизованные капли крови.
Вверху по центру расположен малый Государственный Герб Украины. А кроме того:
- Надпись "УКРАИНА" (внизу под композицией).
- Номинал и графический символ гривны (внизу справа).
- Год чеканки (внизу слева от фигур).
- Логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа между фигурами).
На реверсе монеты (обратной стороне) на зеркальном фоне расположена надпись "ЖИЗНЬ". Она стилизована под систему для переливания крови с иглой.
Что известно о монете
- Год чеканки – 2024.
- Тираж – 50 000 штук.
- Материал чеканки – нейзильбер (специальный сплав меди, никеля и цинка).
- Диаметр – 35 мм.
Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.
