НБУ продает уникальные 5 грн: как выглядит особенная монета

Нацбанк продает памятную монету номиналом 5 грн, посвященную донорству крови. Реализуется она в лимитированным количестве: 1 штука в одни руки.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: стоимость монеты составляет 165 грн (на дату последней реализации).

"Эта монета служит данью уважения донорам, чей неоценимый вклад спасает жизнь и поддерживает здоровье нации. Она символизирует единение, особенно в трудные времена, когда одна доза крови может стать спасительной сразу для нескольких людей", – говорится в описании монеты.

Как выглядит особенная монета

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре композиции изображена объемная капля крови, окружающая схематические фигуры людей, соединенных рукопожатиями. От каждой фигуры к центру круга движутся стилизованные капли крови.

Вверху по центру расположен малый Государственный Герб Украины. А кроме того:

Надпись "УКРАИНА" (внизу под композицией).

Номинал и графический символ гривны (внизу справа).

Год чеканки (внизу слева от фигур).

Логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа между фигурами).

На реверсе монеты (обратной стороне) на зеркальном фоне расположена надпись "ЖИЗНЬ". Она стилизована под систему для переливания крови с иглой.

Что известно о монете

Год чеканки – 2024.

Тираж – 50 000 штук.

Материал чеканки – нейзильбер (специальный сплав меди, никеля и цинка).

Диаметр – 35 мм.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

