НБУ продает уникальные 100 грн с особенным дизайном: как выглядят

Роман Костюченко
НБУ продает золотые 100 грн с уникальным дизайном

Нацбанк продает отчеканенную из золота памятную монету в 100 грн. Она называется "Херсонес Таврический" и стоит (на дату последней реализации) – 237 727 грн.

Об этом сообщают в НБУ. Там отмечают: монета посвящена античной достопримечательности Украины – Херсонесу Таврическому.

"В течение двух тысячелетий во времена расцвета Древней Греции, Рима и Византии Херсонес был значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове. Он играл особую роль во взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью", – говорится в описании монеты.

Что известно о монете

  • Монета отчеканена из золота 900-й пробы в 2009 году.
  • Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
  • Гурт – с секторальным рифлением.
  • Продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 6 штук;
  • Ныне на складе осталось 349 монет.
Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевая сторона) в центре изображен фрагмент древнего сооружения и сигнальный колокол. На фоне меандрового орнамента:

  • античные монеты Херсонеса;
  • светильник.

Вверху размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Внизу:

  • номинал;
  • обозначение металла, его проба, масса в чистоте;
  • логотип Монетного двора Национального банка Украины;
  • год чеканки монеты.

На реверсе (обратная сторона) изображены остатки древней постройки Херсонеса. А также собор Святого князя Владимира, "построенный в середине XIX в. над руинами средневекового храма, в котором, предположительно, крестился князь Владимир". Вверху – надпись полукругом "Херсонес Таврический".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в июне и получит название "30 лет Конституции Украины".

