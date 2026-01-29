НБУ продает "специальные" 100 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Национальный банк продает памятную монету в 100 грн – по 251 258 грн за штуку. Она отчеканена из золота и посвящена античной достопримечательности Украины – Херсонесу Таврическому.

Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили: основанный в 422-421 годах до н э., Херсонес Таврический был городом-государством на юго-западном побережье Крыма и чеканил собственную монету.

"Историю Херсонеса Таврического разделяют на два периода: античный (от основания до IV в. н. э.) и средневековый (V – XV вв.). В течение двух тысячелетий во времена расцвета Древней Греции, Рима и Византии Херсонес был значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове, играл особую роль во взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью", – говорится в описании монеты.

Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевая сторона) в центре изображен фрагмент древнего сооружения и сигнальный колокол. На фоне меандрового орнамента:

античные монеты Херсонеса;

светильник.

Вверху размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Внизу:

номинал;

обозначение металла, его проба, масса в чистоте;

логотип Монетного двора Национального банка Украины;

год чеканки монеты.

На реверсе (обратная сторона) изображены остатки древней постройки Херсонеса. А также собор Святого князя Владимира, "построенный в середине XIX в. над руинами средневекового храма, в котором, предположительно, крестился князь Владимир". Вверху – надпись полукругом "Херсонес Таврический".

Что известно о монете

Монета отчеканена из золота 900-й пробы в 2009 году.

в 2009 году. Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – с секторальным рифлением.

На данный момент на складе осталось 373 монеты .

. Продажа монет лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 штук.

В целом же, отметим, памятные монеты представляют из себя особый тип денежных знаков, который, помимо платежной функции, несет в себе культурный, исторический и нумизматический смысл. Они становятся своеобразными носителями коллективной памяти: фиксируют важные даты, события, персонажей или символы и потому нередко воспринимаются не просто как средство расчёта, а как знаковый объект.

Для их производства используют как недрагоценные металлы – например, медно-никелевые сплавы, – так и благородные, такие как серебро или золото. При чеканке соблюдают повышенные стандарты, уделяя особое внимание художественному исполнению и общей выразительности дизайна.

Ограниченные тиражи наделяют такие монеты элементом эксклюзивности, что усиливает интерес коллекционеров и инвесторов. Со временем их стоимость способна многократно вырасти: из обычного денежного знака монета превращается в объект культурного наследия и привлекательный инвестиционный актив.

