НБУ продает "специальные" 100 грн с уникальным дизайном: как выглядят
Национальный банк продает памятную монету в 100 грн – по 251 258 грн за штуку. Она отчеканена из золота и посвящена античной достопримечательности Украины – Херсонесу Таврическому.
Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили: основанный в 422-421 годах до н э., Херсонес Таврический был городом-государством на юго-западном побережье Крыма и чеканил собственную монету.
"Историю Херсонеса Таврического разделяют на два периода: античный (от основания до IV в. н. э.) и средневековый (V – XV вв.). В течение двух тысячелетий во времена расцвета Древней Греции, Рима и Византии Херсонес был значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове, играл особую роль во взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью", – говорится в описании монеты.
Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном
На аверсе монеты (лицевая сторона) в центре изображен фрагмент древнего сооружения и сигнальный колокол. На фоне меандрового орнамента:
- античные монеты Херсонеса;
- светильник.
Вверху размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Внизу:
- номинал;
- обозначение металла, его проба, масса в чистоте;
- логотип Монетного двора Национального банка Украины;
- год чеканки монеты.
На реверсе (обратная сторона) изображены остатки древней постройки Херсонеса. А также собор Святого князя Владимира, "построенный в середине XIX в. над руинами средневекового храма, в котором, предположительно, крестился князь Владимир". Вверху – надпись полукругом "Херсонес Таврический".
Что известно о монете
- Монета отчеканена из золота 900-й пробы в 2009 году.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
- Гурт – с секторальным рифлением.
- На данный момент на складе осталось 373 монеты.
- Продажа монет лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 штук.
В целом же, отметим, памятные монеты представляют из себя особый тип денежных знаков, который, помимо платежной функции, несет в себе культурный, исторический и нумизматический смысл. Они становятся своеобразными носителями коллективной памяти: фиксируют важные даты, события, персонажей или символы и потому нередко воспринимаются не просто как средство расчёта, а как знаковый объект.
Для их производства используют как недрагоценные металлы – например, медно-никелевые сплавы, – так и благородные, такие как серебро или золото. При чеканке соблюдают повышенные стандарты, уделяя особое внимание художественному исполнению и общей выразительности дизайна.
Ограниченные тиражи наделяют такие монеты элементом эксклюзивности, что усиливает интерес коллекционеров и инвесторов. Со временем их стоимость способна многократно вырасти: из обычного денежного знака монета превращается в объект культурного наследия и привлекательный инвестиционный актив.
