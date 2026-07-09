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НБУ продает особенные 5 грн: их выпустили чуть больше месяца назад

Роман Костюченко
Рынки и компании
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НБУ продает особенные 5 грн
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Нацбанк продает памятную монету в 5 грн, посвященную 35-летию становления в Украине системы хозяйственных судов. Она называется "Хозяйственная юстиция Украины", стоит (на дату последней реализации) 201 грн и была запущена в оборот 28 мая.

Об этом сообщают в НБУ. Там отмечают: продается монета в специальном сувенирном паковании.

"Хозяйственная юстиция является составной частью судебной власти Украины. И играет немаловажную роль в формировании правовой среды для функционирования экономики", – говорится в описании монеты.

Нацбанк продает новую памятную монету в 5 грн

Как выглядят уникальные 5 грн

На аверсе монеты (лицевая сторона) главным элементом является геометрическая форма квадрата. Она символизирует юрисдикцию как основу правовой системы. Дополнительные элементы формируют среду хаоса и внешних воздействий.

Внизу композиции размещена надпись "Україна". А кроме того:

  • номинал;
  • графический символ гривни;
  • год чеканки;
  • логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
Как выглядят уникальные 5 грн

На реверсе (обратная сторона) изображена архитектурная колонна, олицетворяющая непоколебимость правовой системы. Слева от колонны надписи:

  • 35 – юбилейная дата;
  • "Хозяйственная юстиция Украины".

Снизу композиции на матовом фоне размещена надпись "Опыт/Доверие/Действие". Она размещена полукругом.

Монета стоит 201 грн

Что известно о монете

  • Монета отчеканена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка).
  • Гурт – рифленый.
  • Продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 1 штуки;
  • Ныне на складе осталось немногим более 4 303 монеты.
Продается монета в специальном сувенирном паковании

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 50-копеечные монеты. Ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

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УкраинаНумизматикамонетыНациональный банк Украины (НБУ)
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