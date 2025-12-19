НБУ продает особенную 1 грн с уникальным дизайном: как выглядит

Нацбанк продает инвестиционную серебряную монету в 1 грн – по 4 852 грн за штуку. Монета называется "Архистратиг Михаил", а купить каждый желающий может не более 5 штук.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монеты, которые выставят на продажу, были отчеканены в 2025 году тиражом 30 000 экземпляров.

При этом само количество монет ограничено. На вечер 18 декабря на складе оставалось всего 537 штук.

Как выглядит 1 грн с особенным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Также на нем изображены:

Эмблема НБУ – в восьмиугольном картуше на щите.

Номинал.

Год чеканки.

Обозначения металла, его пробы и массы в чистоте.

На реверсе монеты (обратной стороне) изображен Архистратиг Михаил – архангел, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей. А кроме того, надпись "... За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Т. Г. Шевченко "Гайдамаки").

Что известно о монете

Сама монета появилась в 2020 году.

Она отчеканена из серебра 999,9-й пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – рифленый.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из оборота монеты – однако только выпущенные до 2003 года. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

