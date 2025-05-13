НБУ продает 10 грн в оригинальном дизайне: как выглядят

Национальный банк проводит реализацию серебряной памятной монеты "Капля жизни". Ее номинал составляет 10 грн. Цена – 3 199 грн. При этом продажа проводится только 13 мая, а купить каждый покупатель сможет только 1 монету.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что:

Монета посвящена донорству крови.

Монета была отчеканена в 2024 году.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт монеты – гладкий с углубленной надписью.

Тираж монеты – 5 000 штук.

Продают монету в специальном футляре.

"Эта монета служит данью уважения донорам, чей неоценимый вклад спасает жизнь и поддерживает здоровье нации. Она символизирует единение, особенно в трудные времена, когда одна доза крови может стать спасительной сразу для нескольких людей", – говорится в описании монеты.

Как выглядят 10 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре композиции изображена объемная капля крови, окружающая схематические фигуры людей, соединенных рукопожатиями. От каждой фигуры к центру круга движутся стилизованные капли крови.

Вверху по центру расположен малый Государственный Герб Украины. Внизу:

надпись "УКРАЇНА";

номинал;

графический символ гривни;

год чеканки.

На реверсе монеты (обратной стороне) на на зеркальном фоне расположена надпись "ЖИТТЯ", которая стилизована под систему для переливания крови с иглой. Стилизованная капля и надпись сочетаются в названии монеты – "Капля жизни".

Как сообщал OBOZ.UA, в мае же в Украине должны появится две новые памятные монеты. Они будут посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Николаю Хвылевому и Юлиану Шполу. Обе монеты будут номиналом 5 грн.

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