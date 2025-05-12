В Украине появятся новые 5 грн в оригинальном дизайне: что планируют в НБУ

В мае в Украине должны появится две новые памятные монеты. Они будут посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Николаю Хвылевому и Юлиану Шполу. Обе монеты будут номиналом 5 грн.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили:

Тираж обеих монет составит до 75 тыс. экземпляров.

Они будут отчеканены из нейзильбера (специальный сплав меди, никеля и цинка);

Их диаметр будет равен 35 мм.

Ранее же Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 10 грн. Она отчеканена из серебра и посвящена украинской художнице-модельеру и шестидесятнице Любови Панченко. Монета получила название "Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко".

На аверсе (лицевой стороне) монеты изображен стилизованный портрет Любови Панченко, обрамленный элементами ее знаменитого произведения "Бучанская весна". Слева от портрета расположены:

малый Государственный Герб Украины;

надпись ЛЮБОВЬ ПАНЧЕНКО.

Справа расположен год чеканки – 2025. А также:

надпись "УКРАЇНА";

номинал – 10;

графический символ гривни.

На реверсе (обратной стороне) изображен фрагмент произведения "Бучанская весна". Он символически сочетающийся с портретом Любови Панченко, создавая целостную композицию.

"Бучанская весна" – не просто картина, это своеобразный манифест красоты и несокрушимости духа, ведь именно в Буче художница родилась и жила. Этот образ навеки запечатлелся в памяти города и в сердцах почитателей таланта художницы, став символом веры в возрождение", – рассказали в Нацбанке.

В целом же, отметим, памятные монеты – это особая категория денежных знаков, выпускаемых с целью увековечения значимых событий, исторических персоналий или культурных явлений. Они обладают не только платежной функцией, но и высокой культурной, художественной и коллекционной ценностью.

Такие монеты изготавливаются как из недрагоценных металлов, в том числе медно-никелевых сплавов, так и из драгоценных – серебра и золота. Отличаются тщательно продуманным дизайном и лимитированными тиражами, что делает их востребованными среди коллекционеров и инвесторов.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Национальный банк продает памятную монету в 100 грн – по 156 680 грн за штуку. Она посвящена одному из античных государств Северного Причерноморья – Боспорскому царству.

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