Банки в Украине активно закрывают отделения: что происходит

Украинские банки с начала 2024 года сократили сеть своих отделений. Филиалов финучреждений за первые три месяца года стало на 30 меньше, больше всего закрыл "Креди Агриколь". А с начала полномасштабной войны банковская сеть "похудела" уже на четверть.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). "Тренд на сокращение банковской сети продолжается. С начала войны закрылась около четверти всех отделений", – добавил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

По его словам, банки закрывают по разным причинам. Но эти причины можно разделить на три группы:

война (потеря контроля за частью украинских регионов и вопросы безопасности);

вывод банков с рынка;

технологии и оптимизация бизнес-процессов (развитие финтеха, необанков, интернет-банкинга, удаленной верификации, внедрение технологий на основе искусственного интеллекта и т.п.

Так, по состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине насчитывалось 5108 банковских отделений. Из них 45% приходится на два государственных банка – ПриватБанк (1127 отделений) и Ощадбанк (1181).

Среди негосударственных банков крупнейшую сеть имели УкрСиббанк (223 филиала) и ПУМБ (222). Пять банков из действующих 63 вообще работают без структурных подразделений.

Отметим, в результате полномасштабной войны России против Украины, ракетных атак, временной оккупации территорий часть отделений были вынуждены закрыться и потеряли возможность работать. Речь идет об оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. При этом после деоккупации части Херсонщины многие финучреждения на этой территории вернулись к работе.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам банковского сектора, в Украине ожидается падение процентов как по кредитам, так и по депозитам. В случае очередного снижения учетной ставки Национального банка (НБУ), до конца года кредиты для украинцев станут дешевле на 2-3%, а депозитные ставки упадут на 3,5-4,5%.

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