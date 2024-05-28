НБУ изменит правила переводов с карты на карту: кого коснутся новые лимиты и что нужно знать

Украинцы все активнее продают свои банковские карты мошенникам и тем, кто занимается отмыванием средств. Если раньше за год фиксировали всего несколько тысяч таких "продавцов", то сейчас их количество выросло, по данным НБУ, до десятков тысяч.

Счета используют для того, чтобы выводить средства. Мошенники получают незаконно заработанные деньги на купленный счет, а затем снимают их в банкоматах или покупают криптовалюту. Счетами также пользуется недобросовестный бизнес, пытающийся таким образом не показывать реальные наличные обороты и не платить налоги.

Чтобы предотвратить эти схемы, НБУ предлагает ввести лимиты. По новым правилам, украинцы смогут делать до 30 переводов в месяц на сумму до 100 тыс. грн. О том, кого коснутся эти правила и что следует знать каждому, читайте в материале OBOZ.UA.

Что и зачем хочет изменить Нацбанк

В Украине сейчас формально нет требований по максимальной сумме перевода с карты на карту. Однако такие ограничения банки устанавливают самостоятельно, чтобы не допускать отмывания средств. Например, как отмечают в ПриватБанке, сейчас на переводы с "карты на карту" действуют ограничения в 200 переводов в месяц на общую сумму до 1 млн грн. Получить на свою карту с чужой (от любого количества отправителей) можно до 350 переводов на общую сумму до 1 млн грн.

Даже ограничение в 1 млн грн в месяц (у некоторых банков ограничение составляет более 2 млн грн) для одного человека создают возможности использовать карты физических лиц для отмывания огромных сумм. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк на своем канале опубликовал несколько случаев, когда удалось выявить схемы.

К примеру, 19-летний студент из Одессы открыл с интервалом в неделю счета в двух банках и провел по 300 тыс. грн по каждому. А в Николаеве 38-летний работник с зарплатой в 11 тыс. грн переводил со своих карт до 980 тыс. грн в месяц в четырех банках. Значительно больше перевел безработный 20-летний житель села Николаевской области: 1,8 млн грн за 453 транзакции.

На самом же деле все указанные граждане продали свои карты с доступом к мобильному банкингу. В сети можно встретить сотни объявлений от тех, кто покупает или продает карты. За 500-1500 грн "мулы" (так правоохранители и финансовые эксперты называют тех, кто продает свои карты с доступом к банкингу) передают свой счет и личные данные.

Заместитель директора ассоциации ЕМА Олеся Данильченко отмечает: количество "мулов" достигло в прошлом году 10,8 тыс., хотя еще до полномасштабной войны их было всего 1,8 тыс.

Как изменят лимиты

"В общей сложности речь идет о десятках тысяч счетов. Например, один из крупнейших банков-эмитентов обнаружил более 12 тыс. клиентов-"дропов" (представители социально незащищенных слоев населения, пенсионеры, студенты с низким или средним уровнем ожидаемых поступлений на счета. – Ред.) за период только с октября 2023-го по апрель 2024-го", – говорится в разъяснении НБУ.

В прошлом году объемы переводов P2P (с карты на карту) выросли с 210 млрд в январе до 247 млрд в декабре. Это превышает объемы покупок и обналичивания с помощью платежных карт.

Национальный банк озвучил вариант введения новых лимитов:

до 30 транзакций в месяц в одном банке;

до 100 тыс. грн в месяц в одном банке.

Сейчас началось обсуждение, конечный вариант лимитов может отличаться от озвученного. Отмечается, что ограничения в 30 сделок в месяц не почувствуют 98,44% клиентов банков. Ограничение суммы не повлияет на 95% клиентов.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии OBOZ.UA подтверждает: абсолютное большинство украинцев перемен не почувствуют. "Давайте посмотрим на среднюю зарплату в Украине, которая у нас публикуется. Сейчас это около 18 тыс. грн. И здесь еще стоит отметить, что ограничения касаются именно карточных счетов", – рассказывает эксперт.

К тому же, если клиенту необходимо будет перевести сумму, превышающую ограничения, он сможет сделать это, придя в банк. Невмержицкий также напоминает: клиент, когда заводит карту в банке, соглашается выполнять условия договора.

"Когда физическое лицо приходит в банк, оно устанавливает деловые отношения, заполняет анкету, объясняет, как оно будет использовать счет. Банки контролируют деловую активность. И если активность не соответствует объемам и целям, банк должен останавливать платежи и уточнять данные", – говорит эксперт.

По подсчетам НБУ, установление лимитов повлияет всего на несколько процентов украинцев. Однако только этого шага будет мало, чтобы отучить украинцев продавать свои банковские карты. Василий Невмержицкий уверен: необходимо создать условия, чтобы тот, кто предоставил возможность использовать свой карточный счет для махинаций, больше не смог открыть счет ни в одном украинском банке.

Он отмечает, что студенты и безработные, которые сейчас являются едва ли не главными поставщиками дроп-счетов, когда-то устроятся на официальную работу, откроют счет, обратятся за социальной помощью к государству и тому подобное. Для всего этого нужно иметь счет. И угроза больше не иметь возможности его когда-нибудь открыть может останавливать их от решения становиться сейчас "мулами".

Контроль за банковскими операциями будет усиливаться. Предложение НБУ не последнее. Усиливают правила и сами банки по собственной инициативе.