НБУ изменил валютные правила: новые требования

В Украине Национальный банк актуализировал ряд валютных ограничений с целью, в частности, приведение их в соответствие с действующим законодательством. Новые правила касаются продажи денежных средств в российских и белорусских рублях, а также уточнения завершения валютного надзора.

Об этом идет речь в публикации НБУ. В частности НБУ уточнил основания для корректного завершения банками валютного надзора за соблюдением предельных сроков расчетов по операциям по импорту продукции.

Национальный банк предоставил временную (до 31 декабря 2024 года) возможность безналичной продажи (обмена) средств клиентов банков в российских/белорусских рублях, если указанная операция осуществляется в соответствии с требованиями пункта 18 раздела VII Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

Условия осуществления таких операций:

если банками-нерезидентами (кроме банков-резидентов российской федерации и республики Беларусь и банков, к которым применены специальные экономические и другие ограничительные меры в соответствии с ЗУ "О санкциях"), в которых открыты корреспондентские счета банков-резидентов в российских/белорусских рублях, в одностороннем порядке принято решение о конвертации (обмене) российских/белорусских рублей на другую валюту;

продажа (обмен) российских/белорусских рублей может быть осуществлена по заявлению клиента банка один раз по каждому из видов валюты – российских рублей и белорусских рублей.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Национальном банке ожидается рост стоимости нескольких услуг ЖКХ – в частности, отопления и горячей воды. Впрочем, когда это произойдет, там говорить не берутся – по прогнозу отмены соответствующего моратория можно будет ожидать только после завершения действия военного положения.

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