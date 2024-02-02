Тарифы на коммуналку повысят: в НБУ назвали услуги
В Национальном банке ожидают роста стоимости нескольких услуг ЖКХ – в частности, отопления и горячей воды. Впрочем, когда это произойдет, там говорить не берутся – по прогнозу, отмену соответствующего моратория можно будет ожидать только после завершения действия военного положения.
Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили:
- повышать тарифы будут до экономически обоснованного уровня;
- это растянется на достаточно длительное время, а потому резкого скачка расценок не будет.
"Прогноз предполагает сохранение действия моратория на отдельные тарифы услуг ЖКХ (в частности, отопление и горячую воду) до завершения действия военного положения. Далее ожидается поэтапное приведение тарифов в соответствии с экономически обоснованным уровнем в течение нескольких лет", – говорится в сообщении.
Что будет с другими тарифами
В целом, отметили в Нацбанке, "на период высоких безопасностных рисков" в Украине ожидается сохранение неизменных тарифов на большинство услуг ЖКХ. Впрочем, о каких именно услугах идет речь, не уточняется.
Тем не менее, отметили в регуляторе, корректироваться тарифы на эти услуги все-таки будут. Хотя "сроки и параметры этого являются сферой неопределенности прогноза".
В Украине уже выросли тарифы на коммуналку
В то же время за год, с декабря 2022-го по декабрь 2023-го, расценки на услуги ЖКХ в стране в целом выросли на на 12,8%. При этом, к примеру, конкретно электроэнергия подорожала на 69,7%.
Причина – произведенное летом 2023 года повышение тарифа до 2,64 грн за 1 кВт*ч, причем независимо от объема потребления. До этого:
- при потреблении до 150 кВт*ч в месяц тариф был 1,44 грн;
- при большем использовании тока – 1,68 грн/кВт*ч.
На втором месте по подорожанию – со значительным отрывом – идет уборка мусора. На нее расценки увеличились на 5,5%.
Содержание и ремонт жилья подорожали на 3,4%. Услуги по управлению многоквартирными домами – на 3%. А кроме того:
- водоснабжение подорожало на 0,8%;
- канализация – на 0,7%.
В то же время стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь идет:
- о природном газе;
- горячей воде и отоплении.
Как сообщал OBOZ.UA, в министерстве энергетики уверяют, что в ближайшее время повышать тарифы на электроэнергию бытовым потребителям (т. е. в домах и квартирах) не будут. По крайней мере, до окончания отопительного сезона, в т. ч. в феврале, платить за свет нужно будет по текущим расценкам: 2,64 грн за киловатт-час. При этом объем потребления в расчет приниматься не будет.
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