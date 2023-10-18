НБУ изменил требования для обмена доллара: какую комиссию берут разные банки и что следует знать

В Украине отмена фиксированного курса доллара на стоимость валюты кардинально не повлияла. На наличном рынке доллар стоит около 38 грн. Однако все чаще украинцы говорят о другой проблеме: в банках и обменниках можно купить только устаревшую купюру. А чтобы обменять изношенную банкноту на новую, придется платить существенную комиссию. О том, сколько заставляют платить украинские банки за инкассо и где выгоднее, читайте в материале OBOZ.UA.

"Три тысячи долларов снимала месяц": почему изменилась ситуация в банках

Киевлянка Марина пыталась снять доллары в обменниках ПриватБанка месяц. В банке рекомендуют заказывать доллары у отделения, если вы планируете купить больше 500 долларов. Тогда можно быть уверенным, что в кассе нужная сумма будет вас ожидать.

"Заказывала я три тысячи долларов. Всегда накануне обращалась в банк. Никогда не было проблем с тем, чтобы заказать. Но когда прихожу в кассу: купюры все в пятнах, дают валюту 1996 года. Я не хотела брать, а кассирша говорит" это действительна валюта, другой нет. Будете брать?". Я в итоге выбирала только нормальные купюры и их покупала. А так я эти три тысячи долларов целый месяц собирала", – рассказывает Марина.

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В банке объясняют: еще несколько месяцев назад они имели право не покупать у своих клиентов старые купюры доллара (1996 г.), банкноты с пятнами, потертостями и т.д. Но тогда клиенты жаловались на ограничения и Нацбанк фактически упразднил признаки "незначительного повреждения купюр" . Теперь банк может отказаться купить у клиента доллар только если у него есть признаки значительного повреждения (то есть такую валюту нельзя принимать, ее нужно отправлять на обмен).

Банки покупают у своих клиентов старые и потертые купюры, а затем в первую очередь эту валюту и пытаются продать другим клиентам, покупающим в обменнике, чтобы купить американскую валюту. Если что не нравится: от доллара можно отказаться.

"Я бы и взяла эти доллары 1996 года. Но еще недавно сам "Приват" отказывался их принимать. Ну сейчас они принимают. Я куплю у них эту купюру, а потом мне нужно будет продать доллары я приду с этой же купюрой, а правила уже изменились. Мне что тогда делать", – объясняет клиент банка.

По правилам, если вы пытаетесь продать банку доллар со значительными повреждениями (независимо от даты выпуска), вас должны отправить в банк, предоставляющий услугу инкассо. Значительными считаются следующие повреждения:

разорванные на части;

с поврежденным дизайном (удалены цифры, текст, портрет, элементы защиты);

если изменился цвет бумаги;

если пятна занимают более половины площади банкноты;

обожженные, ветхие.

Сколько придется платить за инкассо: примеры на конкретных банках

Предположим, что у нас есть 10 купюр по 100 долларов. Все они – старые, изношенные, в пятнах и потертостях. Чтобы получить новые (или хотя бы без признаков значительного повреждения), придется воспользоваться услугами инкассо. Это когда украинский банк принимает "плохие" доллары, обменивает их на валюту в удовлетворительном состоянии, а потертые, порванные и пятна купюры отправляет на обмен в свой банк-партнер за рубежом.

Такая услуга стоит от 7 до 50% от суммы. Если нам кроме обмена купюр также нужно убедиться в их платежеспособности (а часто это условие для инкассо), за это придется платить отдельно.

Если для инкассо выбрать Райффайзен, то заплатить с 1000 долларов придется 70 долларов комиссии за обмен и 10 грн за проверку купюр. Так, Райффайзен на своем сайте утверждает, что размер комиссии за обмен банкнот (мгновенное инкассо) составляет всего 7% от суммы. Дополнительно нужно заплатить 0,35-1 грн за каждую купюру, если вам нужно установить платежеспособность купюри перед тем, как отправлять ее на обмен.

Если с той же суммой прийти в АккордБанк, нас попросят заплатить уже 150 долларов комиссии за обмен и 20 грн за проверку банкноты. Что интересно, у их конкурентов, Райффайзена, при проверке большого количества купюр на платежеспособность стоимость за каждую банкноту составит всего 35 коп. (максимальная стоимость – 1 гривна). А АккордБанк, несмотря на количество купюр, будет за проверку просить по 2 грн за купюру (но не менее 20 грн). То есть и за проверку одной и за проверку 10 купюр придется заплатить 20 грн.

Кредобанк также берет комиссию в 15%. Из 1000 долларов это 150 долларов комиссии. Кроме того, 10 грн нужно заплатить за проверку банкнот (по 1 грн за штуку). При этом минимальная комиссия составляет 350 грн. Если вы, например, хотите обменять купюру в 10 долларов, то размер комиссии фактически съест стоимость купюры. У вас заберут 350 грн, старую банкноту в 10 долларов, а выдадут новые 10 долларов, стоимость которых составит около 370 грн (в зависимости от курса). Воспользоваться услугами Кредобанка для обмена небольшой суммы невыгодно.

В MTB-Bank на своем сайте стоимость услуг инкассо не указали. Однако в разговоре с OBOZ.UA рассказали: комиссия составляет 20%, а за проверку каждой банкноты нужно заплатить 30 коп. (минимальная сумма составляет 20 грн.). То есть, за проверку и инкассо 1000 долларов пришлось бы заплатить 200 долларов комиссии за инкассо и 20 грн за проверку банкнот.

Национальный банк принял решение изменить требования к банкам, занимающимся инкассо. По новым правилам они обязаны сразу уведомлять клиентов, как быстро они проведут операцию и предоставят новые купюры. Иногда это происходит мгновенно, а в других случаях приходится ждать несколько месяцев.

Проблемы с качеством доллара в Украине актуализировались после начала полномасштабной войны. Логистика затруднена, ввозить новые купюры доллара в страну самолетами невозможно.